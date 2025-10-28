Súlyos számok: így előzhető meg a prosztatarák, amely gyakoribb, mint eddig gondoltuk

Tenke Péter urológusprofesszor, a Szent Magdolna Magánkórház új Prosztatarák Centrumának szakmai vezetője az Indexnek elárulta, hogy országunkban éves szinten 4500 új prosztatarákos esetet diagnosztizálnak, és 1500 férfi hal meg a betegségben.

A prosztatarák gyakran csak későn derül ki – Fotó: Freepik – illusztráció

30-40 százalékban már előrehaladott, áttétes formában fedezzük fel a betegséget Magyarországon, ami jelentősen csökkenti a teljes gyógyulás esélyét

– árulta el a professzor.

Arra, hogy mi lehet az oka ennek a jelenségnek, a professzor elárulta, hogy egyrészt a betegek hozzáállásában keresendő, hiszen jóval kevesebben járnak Magyarországon szűrővizsgálatra, mint a nyugatabbra fekvő országokban. Természetesen hiányzik a megfelelő edukáció, amelynek hiánya azt a tévhitet is élteti, hogy a tünetmentesség egyenlő a rákmentességgel is. Pedig amikor már a tünetek jelentkeznek, akkor előrehaladott stádiumba lépett betegségről beszélhetünk.

Ha tünetek vannak, például véres vizelet vagy ondó, az már mindig előrehaladott betegségről árulkodik [...] Az egy centiméter alatti daganat még nem okoz tünetet. Ilyenkor az alacsony rizikójú betegcsoportban a nagy teljesítményű ultrahanggal (HIFU) a kezdeti stádiumú rákot elpusztítjuk

– árulta el Tenke Péter.

Másrészt sokan férfiatlannak tartják a szűrővizsgálatot, hiszen a statisztikából kiderül, hogy a nők kétszer annyiszor járnak vizsgálatra, mint a férfiak.

A professzor azt is elárulta, hogy a genetika is nagyban befolyásolja a prosztatarák előfordulását.

„Akinek családjában már volt prosztatarák okozta halálozás, annak negyvenöt éves kortól évente javasolt a vizsgálat.”

Akinek nem fordult elő prosztatarák a családjában, nekik is javasolt már 50 éves kortól a szűrés.

Egy helyen Magyarországon ráadásul öt percen belül képesek megmondani, hogy egy férfi érintett-e a súlyos betegségben vagy sem. A Szent Magdolna Prosztatarák Centrum alapgondolata Tenke Péter vezetésével, hogy a betegnek ne kelljen kórházról kórházra járkálnia, hanem mindent egy helyen kapjon meg.

