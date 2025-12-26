Tragédia Szentesen: hajszálon múlott a sofőr élete
Oszlopnak ütközött egy autó a 47-es főúton, Szentesen.
Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Szentesen, az Ipartelep úton, azaz a 45-ös főúton a 25-ös és 26-os kilométere közötti szakaszon. A szentesi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
