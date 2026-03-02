Orbán Viktor: A műholdfelvételek nem hazudnak
A miniszterelnök közzétette a Barátság kőolajvezetékről készült műholdfelvételeket.
Magyarország miniszterelnöke hétfő délelőtt közölte: „műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs.” Majd hozzátette: hamarosan közzéteszi a műholdképet. Délig sem kellett várnia Orbán Viktor Facebook-oldala követőinek az ominózus fotóra.
A műholdfelvételek nem hazudnak. A Barátság kőolajvezetéket nem érte kár. Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!
– írta a kormányfő a közösségi oldalán a műholdkép mellé.
