Orbán Viktor: A műholdfelvételek nem hazudnak

Magyarország miniszterelnöke hétfő délelőtt közölte: „műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs.” Majd hozzátette: hamarosan közzéteszi a műholdképet. Délig sem kellett várnia Orbán Viktor Facebook-oldala követőinek az ominózus fotóra.

Orbán Viktor: Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra! Fotó: NurPhoto via AFP

A műholdfelvételek nem hazudnak. A Barátság kőolajvezetéket nem érte kár. Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!

– írta a kormányfő a közösségi oldalán a műholdkép mellé.