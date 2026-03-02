RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A műholdfelvételek nem hazudnak

A miniszterelnök közzétette a Barátság kőolajvezetékről készült műholdfelvételeket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 12:28
Módosítva: 2026.03.02. 13:12
Magyarország miniszterelnöke hétfő délelőtt közölte: „műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs.” Majd hozzátette: hamarosan közzéteszi a műholdképet. Délig sem kellett várnia Orbán Viktor Facebook-oldala követőinek az ominózus fotóra.

Orbán Viktor: Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra! Fotó: NurPhoto via AFP

A műholdfelvételek nem hazudnak. A Barátság kőolajvezetéket nem érte kár. Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!

– írta a kormányfő a közösségi oldalán a műholdkép mellé.

 

