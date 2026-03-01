RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Az ukrán olajblokádot le fogjuk törni!

Az iráni háború egyre jobban tetézi a globális bajokat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 11:01
Módosítva: 2026.03.01. 13:37
Az iráni háború miatt még nagyobb bűn, hogy Zelenszkij leállította a Barátság olajvezetéket. Nemcsak a cégeket, nemcsak az ipart, de minden magyar embert veszélyeztet.

Ezért az ukrán olajblokádot le fogjuk törni!

 – fogalmazta meg egyértelműen üzenetét Orbán Viktor a közösségi oldalán. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
