Orbán Viktor: Az ukrán olajblokádot le fogjuk törni!
Az iráni háború egyre jobban tetézi a globális bajokat.
Az iráni háború miatt még nagyobb bűn, hogy Zelenszkij leállította a Barátság olajvezetéket. Nemcsak a cégeket, nemcsak az ipart, de minden magyar embert veszélyeztet.
Ezért az ukrán olajblokádot le fogjuk törni!
– fogalmazta meg egyértelműen üzenetét Orbán Viktor a közösségi oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre