Orbán Viktor: Az ukrán olajblokádot le fogjuk törni!

Az iráni háború miatt még nagyobb bűn, hogy Zelenszkij leállította a Barátság olajvezetéket. Nemcsak a cégeket, nemcsak az ipart, de minden magyar embert veszélyeztet.

Ezért az ukrán olajblokádot le fogjuk törni!

– fogalmazta meg egyértelműen üzenetét Orbán Viktor a közösségi oldalán.