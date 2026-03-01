A Hold az Oroszlán jegyében van: így hat ez a csillagjegyekre

Kos

Vasárnap energiával és lelkesedéssel tölti fel önt az Oroszlán Hold. Tele van tettvággyal, és most végre kiállhat valami mellett, ami szívügye. Egy mély beszélgetés során fontos felismerése lehet, lehetséges, hogy egy idősebb embertől tanul valami nagyon fontosat.

Bika

Vasárnap örömét lelheti az otthona vagy a kertje szépítésében, vagy egyszerűen csak abban, hogy együtt van azokkal, akiket szeret. A retrográd Merkúr segít, hogy újragondolja a céljait, és talán más eredményre jut, mint eddig.

Ikrek

Vasárnap a világra még nyitottabban tekint, mint máskor. Lehet, hogy egy bölcs gondolat vagy egy váratlan ötlet fordítja jó irányba a napját – ne hagyja figyelmen kívül. Egészen váratlan helyről is érkezhet útmutatás.

Rák

Szép élmények érik vasárnap. Most nagyon jól és éretten látja a dolgokat, és valakivel lehet egy érdekes, inspiráló beszélgetése is. Az égi folyamatok most megerősítik önben, hogy jó úton jár. Égi jelet is kaphat.

Oroszlán

Igazi sziporkázó nap lehet önnek ez a vasárnap: jól kommunikál, jó a humora, amire most mindenki vevő. Egy komolyabb beszélgetés mélyebb felismerést is hozhat, ami tovább lendíti a céljai felé.

Szűz

Szuperül alakul a vasárnapja. Ma mélyebb érzelmi beszélgetésekre és fontos belső felismerésekre számíthat. A Hold az Oroszlánban szenvedélyt hoz, és a Szaturnusz segít összefüggéseiben látni a dolgokat.

Mérleg

Most a kapcsolatai kerülnek fókuszba, és egy beszélgetés során sok minden kitisztulhat önben. Ha hajlandó őszintén megnyílni, a másik fél is ezt fogja tenni, és tisztázhatják a sérelmeket, félreértéseket.

Skorpió

A Hold az Oroszlán jegyében van. A vasárnap nyugodt, mégis inspiráló nap lehet. A napi teendői mellett figyeljen a belső hangjára, mert a Szaturnusz most valóban segít ráérezni, merre tovább, akár a magánéletben, akár a munkával kapcsolatosan.

Nyilas

Vasárnap végre nem kell rohannia sehova. A retrográd Merkúr arra készteti, hogy belül rendezze a sorait – ehhez tökéletes a mai békés, vidám hangulat, amit az Oroszlán Hold jelez. Ma elmélyülhetnek az érzései valakivel kapcsolatban.