A 70-es években születtél? Kiderült, miben vagy különleges

A 70-es években nőttél fel? Valószínűleg te is rendelkezel ezen tulajdonságok egyikével. A te generációd egyedi, legyél büszke rá!

A 70-es évek gyermekei mások, mint a többiek

Fotó: Fortepan/Krantz Károly

Ilyenek a 70-es évek gyermekei

A 70-es években született emberekben van valami egyedi. Az, hogy különleges a gondolkodásmódjuk, mások mint a többiek, több dolog miatt is lehet. Ami biztos, ha úgy nősz fel, hogy a körülötted lévő felnőttek elveszítik a hitüket a rendszerben, pont akkor, amikor neked kellene megtanulnod, hogyan működik, akkor egy igazán sajátos világnézetet alakítasz ki.

Jól érzed magad egyedül

Azok az emberek, akik a 70-es években nőttek fel, furcsán jól érzik magukat egyedül. Nem magányosan, egyedül. Órákig képesek egyedül ülni. Nincs szükségük állandó visszajelzésre vagy megerősítésre. Elmerülnek olyan projektekben és hobbikban, amelyek senki mást nem érdekelnek.

Nem esel könnyen pánikba

Azok az emberek, akik a hetvenes években nőttek fel, nem esnek pánikba, ha magukra hagyják őket. Nem nagyon tudnak segítséget kérni (korán megtanulták, hogy lehet, hogy nem is érkezik meg a segítség), de hihetetlenül találékonyak. Kitalálnak valami megoldást bármiből, ami a közelükben van. Nem akarják, hogy egy tervet a kezükbe adjanak. Tulajdonképpen nehezményezik, ha megpróbálják.

Rendkívül jól tűröd az unalmat

Azok az emberek, akik a 70-es években nőttek fel, tudnak várni. Átnézik a késéseket, a technikai nehézségeket és a lassú folyamatokat. Nem pánikolnak, mert tudják, a dolgok időbe telnek.

Úgy teszel, mintha minden rendben lenne, amikor valójában nincs rendben

Azoknak az embereknek, akik a 70-es években nőttek fel, van egy alapértelmezett hozzáállásuk. Mosolyognak a fájdalmukon keresztül. Nem sokat panaszkodnak. Azokban az időkben nem beszéltetek róla. Nem jártatok terápiára. A szüleitek nem ültek le veled, hogy feldolgozzák az érzelmeidet. Csak… megbirkóztál vele. Egyedül.

Érzelmileg távolságtartó lehetsz

A 70-es évek olyan felnőtteket hoztak létre, akik furcsán érzelmileg távolságtartóak. A hozzájuk való közeledés munkát igényel. Jobban szeretik, ha veled dolgoznak egy projekten, mint hogy előtted üljenek és az érzéseidről beszéljenek – írja a Your Tango.