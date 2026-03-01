16 évesen szívrohamot kapott, az orvosok mindent elrontottak

Darcie Warner 16 évesen szívrohamot kapott, de az orvosok nem hittek neki. Azt mondták, hogy csak szorongással küzd. A rémisztő diagnózis csak később érkezett.

Az orvosok nem hitték el, hogy szívrohama van

Illusztráció: Freepik

A mindössze 16 éves Darcie Warner a mellkasát szorítva pánikba esett. Pulzusa az egekbe szökött, és iszonyatos fájdalmai voltak. Olyan érzés kerítette hatalmába, mintha szívrohama lenne.

Nem tudtam mozdulni, semmit sem tudtam csinálni

– mondja a most 20 éves, Cardiffban élő Darcie.

A fájdalom volt a legfélelmetesebb, nem tudtam, mikor fog elmúlni. Hirtelen jött, és én egyedül voltam. Őszintén szólva fogalmam sem volt, mi történik, sokkos állapotba kerültem.

Tényleg szívrohama volt

Darcie egyike azoknak – a lakosság mindössze 0,2%-a sorolható ide –, akik poszturális ortosztatikus tachycardia szindrómában (POTS) szenvednek. Ez egy krónikus idegrendszeri rendellenesség, amely befolyásolja a véráramlást és a pulzusszámot, és amely miatt a szívverés rendellenesen gyorsul. A tünetek gyakran akkor jelentkeznek, amikor valaki fekvő helyzetből feláll: ilyenkor az illető szédülést, ájulásérzést és bizonytalanságot tapasztal. Nagyjából 135 000 embert érint, és többnyire 15 és 50 év közötti nőknél diagnosztizálják, bár férfiaknál is előfordulhat.

Darcie tünetei 16 éves korában kezdődtek. Ezt megelőzően hasonló életet élt, mint más tinédzserek: aktív életmódot folytatott, rendszeresen edzőterembe járt, és töltött időt a barátaival is. Az egyik edzésen történt, hogy a pulzusa riasztó mértékben megugrott, ami megijesztette. Erős szívdobogás, szédülés és légszomj gyötörte.

Az orvosok szorongással diagnosztizálták, mivel a két betegség tünetei nagyon hasonlóak, és gyógyszeres kezelést javasoltak. Darcie 49 éves édesanyja, Rebekah ezt mondja:

Őszintén szólva én is azt hittem, szorongásról van szó. Minden tünet, amiről beszélt, nagyon arra hasonlított.

De Darcie nem tudott szabadulni az érzéstől, hogy valami más a hibás

Fiatal vagy, ezért az emberek azt mondják, hogy a stressz vagy a hormonok okozzák. Elkezded úgy érezni, hogy túl drámai vagy. Azt hittem, az egészet csak kitalálom. Csak arra gondoltam, hogy ez egyáltalán valóságos? Elkezdtem megkérdőjelezni magamat.

Két évig élt hamis diagnózissal, folyamatos szorongásban amiatt, hogy bármikor újra beüthet a baj. Szülei, amikor már nem bírták tovább, újra elvitték orvoshoz. Ekkor derült ki, mi lappang valójában a háttérben.