Legijesztőbb élményéről vallott Nemcsók János, a színpadon kapott infarktust

Nemcsók János, ismertebb nevén Csoki, a Manhattan együttes korábbi tagja megrázó élményről számolt be B. Tóth László műsorában. A zenész olyan drámai helyzetet élt át, amely sokak számára a legrosszabb rémálmok közé tartozik.

Nemcsók János a színpadról kórházba került Fotó: Pexels/Illusztráció

Nemcsók János először mesélt a veszélyes esetről

A zenész koncert közben kapott szívrohamot, úgy, hogy a színpadon állva még csak nem is volt tisztában azzal, mi zajlik a szervezetében. Elmondása szerint addig teljesen egészségesnek hitte magát, soha nem küzdött komolyabb betegséggel, és az orvosi rendelőket is messziről elkerülte.

Évekig panaszmentesen élte a mindennapjait, ezért amikor 2018-ban egy fellépés során a koncert kellős közepén rosszul lett, fel sem merült benne, hogy életveszélyes állapotba került.

Elkezdtem rosszul lenni. Már úgy a harmadik, negyedik dalnál szerintem elkezdtem nagyon kívánni a vizet. Azért fontos ez, mert általában nagy melegben sem ittam a színpadon… Légszomjam volt, majd elkezdtem nagyon fázni. Először melegem volt, utána fáztam. [...] A hetedik dalnál, az Emelj fel a szívedignél jött el az az érzés, ami nagyon kegyetlen volt. Nem tudtam, hogy infarktusom van, csak azt tudtam, hogy a bulit le kell énekelnem, a társaimat és a közönséget nem hagyhatom cserben.

A zenész lement a színpadról és egy mentő már vitte is a legközelebbi kórházba. Csoki végül sikeresen felépült, de az élmény nagyon megrémisztette – olvasható a Bors cikkében.