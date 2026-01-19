Tragédia: orvosi rendelőnél, vizsgálatra várva gázolta el anyját egy fiú tolatás közben

Felfoghatatlan tragédia Angliában, ahol egy fiú tolatás közben véletlenül elütötte édesanyját Range Roverével, miután az asszony elesett az orvosi rendel előtt, ahová előtte érkeztek. Ian Addams ugyanis időpontra vitte anyját, a 81 éves Celiát, azonban megérkezésükkor egy ideiglenes parkolóhelyen állt meg, mivel nem volt hely. Onnan még körbekísérte anyját a bejárathoz, majd visszament kocsijához és tolatni kezdett. Nem tudta azonban, hogy ezen pár perc alatt édesanyja elesett rosszullét miatt, így nem is látta őt, amikor nekitolatott.

Tragédia: saját anyját gázolta el egy orvosi rendelőnél. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Celiát a tragikus esetet követően azonnal kórházba szállították, ahol azonban sajnos tíz nappal később elhunyt. Ian anyja halálát követően kiemelte, korlátozott volt a kilátása tolatáskor és azt ellenőrizte főként, hogy jön-e forgalom. Elárulta, ő nem érezte édesanyja elütését és nem is hallott semmit, de még csak a kocsi szenzorai sem jeleztek.

A tragédia nem feltétlen a gázolás miatt történt

A halottkém szerint a nyugdíjas, de még dolgozó nagymama halálának oka közúti baleset során elszenvedett többszörös bordatörések következtében kialakult légzési elégtelenség volt, amelyhez hozzájárult az idős korból fakadó törékenység és csontrikulása is. Kiemelte, az is elképzelhető Celia korábbi gyengesége miatt, hogy törése már az esését követően megtörtént, még mielőtt fia elütötte volna.

A háromgyermekes anyától és dédnagymamától a tragédiát követően családja így búcsúzott:

Celia Adams nemcsak feleség, édesanya, testvér, nagymama és dédnagymama volt, hanem az a kapocs, amely mindannyiunkat összetartott. Sokoldalú nő volt, hatalmas szívvel. Az otthona és a társasága sokak számára jelentett biztonságos menedéket. Megtört szívvel mondjuk ki, hogy Celia, egy földi angyal békésen hunyt el, családja körében

- idézte a közleményt a Mirror.