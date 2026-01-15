RETRO RÁDIÓ

Kegyetlenség! Azt hitte hóbuckának ütközött, de halálra gázolta a férfit, és ott hagyta az Üllői úton

A rendőrség kihallgatta az elkövetőt.

A rendőrség beszámolója szerint a tettest kihallgatták, aki január 15-én elgázolt egy embert, mert azt hitte csak hóbuckának ütközött.

Megállás nélkül hajtott tovább az autós, aki 2026. január 15-én 2 óra 44 perc körül Budapesten, a IX. kerület, Üllői úton ütött el egy embert. Az elgázolt férfi a kórházban belehalt sérüléseibe - írja a rendőrség.

Az autó vezetőjét a fővárosi rendőrök három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el, ahonnan külföldre utazott volna. A 77 éves, Somogy vármegyei lakost a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályán segítségnyújtás elmulasztása bűntett megalapozott gyanújával hallgatták ki. A férfi nem élt panasszal a gyanúsítással szemben, állítása szerint nem tudta, hogy elütött valakit ­– azt hitte, hogy hóbuckának ütközött.

 

