Újabb előadóját jelentette be a CPAC Hungary: Rep. Russ Fulcher egyenesen Amerikából érkezik hozzánk
Budapestre jön Idaho republikánus kongresszusi képviselője.
Újabb előadóját jelentette be a CPAC Hungary, egyenesen az Egyesült Államokból érkezik Budapestre Rep. Russ Fulcher, Idaho republikánus kongresszusi képviselője.
Az Egyesült Államokból érkezik egy előadó a CPAC Hungary-ra
"Akik a józan ész politikájában hisznek, azok a tengerentúlon is szövetségeseink! Rep. Russ Fulcher, Idaho republikánus kongresszusi képviselője is a CPAC Hungary színpadára lép!" - írta Facebook-oldalán Szánthó Miklós.
Amerika szívéből egy olyan politikus érkezik Budapestre, aki a döntések sűrűjéből első kézből hoz rálátást a következő évek legnagyobb kihívásaira: az energia, az ipar és a versenyképesség terén. Russ is hazánk mellett áll, és velünk együtt gondolkodik a szuverenitásról a veszélyek korában, amikor Brüsszel és ügynökei épp úgy támadnak ránk, ahogyan a demokraták Donald Trumpra és pártjára az amerikai választások előtt!
- jelentette be.
