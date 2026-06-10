Kiara Lord elárulta, ez a stílus jön be neki most - Videó

Kiara Lord a Tv2 reggeli adása, a Mokka vendége volt, ahol nem csak az egzotikus gyümölcsös, zöldséges salátájával vette le a lábáról a műsorvezetőket, de beszélt arról is, hogy milyen érzés számára a TikTok világában is jelen lenni.

Kiara Lord a TikTokon falja az egzotikus gyümölcsöket

Fotó: MATE KRISZTIAN

Kiara Lord gyümölcsöző trendet indított a TikTokon

Kiara az utóbbi időben elég szép nézettségi számokkal rendelkezik a videómegosztó portálon, ahol a legnépszerűbb videói azok, amelyekben egzotikus gyümölcsöket mutat be, amiket természetesen meg is kóstol. Kiara nem szerénykedett, úgy véli, amióta ilyen videókat oszt meg, többen fogyasztanak gyümölcsöt Magyarországon.

Természetesen ez nem lenne meglepő, hiszen a videóiban részletesen bemutatja, milyenek az ő általa megkóstol gyümölcsök, amiknek nehéz ezek után ellenállni. Úgy látszik valóban egy új TikTok trendet indított el a fiatal dögös influenszer. Kiara egyébként élvezi a közösségi média eme formáját, számára ez az egyoldalú kommunikáció egy kényelmes megoldás.

Rájöttem, hogy nekem nagyon bejön ez az egyoldalú kommunikáció. Én magamnak való ember vagyok, de tök jó, hogy a social media lehetőséget ad arra, hogy ettől függetlenül kommunikáljak, és hogy közvetítsem azt, ami érdekes számomra

- mondta Kiara a Mokka műsorvezetőinek, majd hozzátette: korábban nagyrészben csak férfiak követték, de amióta gyümölcsöket kóstol megváltozott a nemek aránya.

Segít a fiatal követőinek az élet nagy kérdéseiben is

Kiara nem csak gasztronómiai tartalmakkal van jelen a TikTok világában, hanem tanácsokkal is ellátja a fiatalabb nézőközönségét. „Főleg az önbizalom, ami foglalkoztatja őket, a saját véleményünknek a felvállalása, a hangoztatása, hogyan ne foglalkozzunk, vagy ne vegyük magukra, hogy mások mit mondanak rólunk.” - mondja az Ázsia Expressz szereplője. Kiara úgy véli, hogy nem a konfrontáció fog célra vezetni.

A hétköznapi normál életben én is törekszem arra, hogy a belső harmónia legyen meg, hogy magamat szeressem, ne másoktól várjam a visszaigazolást.

- tette hozzá.

Mint mondja igyekszik felhívni az önmegerősítés fontosságára a figyelmet, amit szerinte önfejlesztéssel, olvasással lehet fejleszteni.