Ebből sejtheted, melyik csillagjegyhez tartozik valaki a bocsánatkérése alapján
Nem mindenki ugyanúgy kér bocsánatot: van, aki könnyek között teszi, más inkább tettekkel próbálja jóvátenni a hibáit. A bocsánatkérés módja akár a csillagjegy személyiségéről és viselkedéséről is sokat elárulhat.
Az őszinte bocsánatkérés rendkívül erős dolog. Ha megbántasz valakit, akár szándékosan, akár akaratlanul, a „sajnálom” kimondása az első lépés a kapcsolat helyreállítása felé. Érdekes módon az, ahogyan bocsánatot kérsz, betekintést nyújthat a személyiségedbe, sőt akár a csillagjegyedet is elárulhatja.
A csillagjegyek mind másképp viszonyulnak a bocsánatkéréshez. Vannak, akik nehezen ismerik be, ha hibáztak, és küzdenek azzal, hogy kimondják: „Sajnálom.” Mások sokkal lelkesebben fejezik ki megbánásukat. Így lehet következtetni valaki csillagjegyére abból, ahogyan bocsánatot kér.
A bocsánatkérés módja sokat elárulhat a csillagjegy személyiségéről
Kos
A Kosok nagyon egyenesek, és a bocsánatkérésük sem különbözik ettől. Kommunikációjuk közvetlen és őszinte. Ugyanakkor türelmetlenek, és nem szeretnek sokáig időzni semmin. Amint bocsánatot kértek, tovább akarnak lépni, ahelyett hogy a problémán rágódnának.
Bika
A Bikát jó okkal jelképezi a bika. Természetüknél fogva makacsok, és nem kérnek bocsánatot, ha nem gondolják komolyan. Ha egy Bika úgy érzi, hogy igaza van, nem hátrál meg, és nem kér bocsánatot csak azért, hogy fenntartsa a békét. Ugyanakkor a Bikák hűségesek, és rendkívül elkötelezettek szeretteik iránt. Ezért amikor megbántanak valakit, aki fontos nekik, megbánásuk nagyon őszinte.
Ikrek
Az Ikreket a kommunikáció bolygója, a Merkúr uralja, ezért rendkívül megnyerőek, és jól bánnak a szavakkal. Időnként kissé nyersek lehetnek, és előfordul, hogy kíméletlen őszinteségük fájdalmat okoz. Rosszindulat azonban nincs bennük, és amikor rájönnek, hogy bocsánatot kell kérniük, azt úgy teszik, hogy a végén mindenki jobban érzi magát.
Rák
A Rákot a legérzelmesebb csillagjegyként tartják számon, és bocsánatkéréseiket gyakran néhány könnycsepp is kíséri. Soha nem akarnak fájdalmat okozni senkinek, és őszinteségük nyilvánvaló. A Rákok bocsánatkérései szívből jönnek. Ugyanakkor hajlamosak a szükségesnél sokkal gyakrabban bocsánatot kérni. Sokszor igyekeznek mindenkinek megfelelni, és a béke kedvéért is elnézést kérnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne gondolnák komolyan. Egyszerűen annyira törődnek mások érzéseivel, hogy inkább bocsánatot kérnek, mintsem bárkit megbántva hagyjanak.
Oroszlán
Az Oroszlánok szeretik a figyelmet, és még a bocsánatkéréseikben is van némi drámai felhang. Kedvelik a nagy gesztusokat, és előfordulhat, hogy nyilvános bocsánatkérést választanak valami személyesebb megoldás helyett. Nem mindig veszik észre azt sem, amikor bocsánatot kellene kérniük. Magabiztosak, és gyakran nagy az egójuk. A hibáik beismerése nem tartozik az erősségeik közé.
Szűz
A Szűz bocsánatkérése erősen megoldásközpontú. Kevésbé az érzelmekre összpontosítanak, inkább arra, hogyan lehet helyrehozni azt, ami elromlott. Természetüknél fogva gyakorlatiasak, és minden hibát azonnal ki akarnak javítani.
Mérleg
A Mérlegek számára a harmónia a legfontosabb, ezért az ő bocsánatkéréseiket tartják a legjobbnak az állatövben. Őszinték, amikor bocsánatot kérnek, és mindent megtesznek egy kapcsolat helyreállításáért. Kiválóan tudnak kompromisszumot kötni, és mélyen fontosak számukra a barátságaik. Ugyanakkor gyakran háttérbe szorítják saját érzéseiket azért, hogy mások boldogok legyenek.
Skorpió
A Skorpiók inkább tettekkel kérnek bocsánatot, mint szavakkal. Egy vita során könnyen elragadhatják őket az indulataik, ugyanakkor rendkívül hűségesek, és soha nem akarják megbántani azokat, akik fontosak számukra. Bocsánatkérésük gyakran egy figyelmes ajándék vagy valamilyen segítő cselekedet formájában jelenik meg.
Nyilas
A Nyilas az állatöv örök optimistája, ezért soha nem időzik a negatív dolgokon. Mindig a poharat látja félig telinek, és könnyen a pozitívumokra összpontosít. Ha bocsánatot kell kérnie, gyorsan és könnyed hangnemben teszi. Általában egy-két vicc is társul hozzá, ez azonban semmit sem von le az őszinteségéből.
Bak
A Bakok bocsánatkérései gyakran kissé merevek. Vállalják a felelősséget, de távolságtartónak, sőt akár üzletszerűnek is tűnhetnek. Megbánásukat jobban kifejezik tetteikkel, mint szavaikkal. Ha akaratlanul megbántanak valakit, részletes tervet dolgoznak ki arra, hogyan kerüljék el ugyanezt a jövőben. Lehet, hogy nem rendelkeznek szép szavakkal megbánásuk kifejezésére, de a tetteik sokat elárulnak.
Vízöntő
A Vízöntők nem különösebben jók érzelmeik kimutatásában. Gyakran távolságtartónak tűnnek, de ez nem jelenti azt, hogy bocsánatkérésük ne szívből jönne. Mélyen törődnek az életükben szereplő emberekkel, még akkor is, ha ez a kívülállók számára nem mindig látszik. A Vízöntők logikusan gondolkodnak, és vállalják a felelősséget, ha hibáztak.
Halak
A Halak rendkívül intuitívak, és erősen érzik tetteik érzelmi következményeit. Empatikusak, gyorsan támogatást nyújtanak, és hamar bocsánatot kérnek, ha megbántják valakinek az érzéseit. A bocsánatkéréseik mindig szívből jönnek – írja a YourTango.
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