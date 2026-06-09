Ez a csillagjegy ma zöld jelzést kap
A Bika ajánlatot, a Szűz jó hírt kap. Egy csillagjegy joggal ragyog: ma zöld jelzést kap!
A Vénusz és a Jupiter együttállása minden csillagjegyre hatással lesz, ráadásul a többség számára kifejezettem jól alakul ez a kedd! Lássuk, ki és minek örülhet, melyik csillagjegy érezheti úgy, hogy zöld jelzést kapott!
Napi horoszkóp: 2026. június 9., kedd – A Mérleg úgy érezheti, zöld jelzést kapott
Kos
A mai égi folyamatok nagyon kedveznek önnek. Óriási energiák fűtik, ritkán látható lendülettel halad a feladatokkal, és valószínűleg már ma learathatja a babérokat. Az viszont okozhat feszültséget, ha másokat is siettetne. Legyen türelmesebb, figyeljen erre!
Bika
Meglepő, de annál izgalmasabb lehetőségeket jeleznek a bolygók. Könnyen lehet, hogy épp ma kap valamilyen új, munkával kapcsolatos ajánlatot, amire talán egyáltalán nem számított. Ma az a legfontosabb, hogy gyorsan eldöntse, mit akar.
Ikrek
A Vénusz nemcsak a szerelem és a kis szerencse, hanem a pénz bolygója is. Könnyen lehet, hogy valamilyen pénzzel kapcsolatos lehetőség villan fel ön előtt. Vagy valamilyen kedvező alkalmat hoz az élet. Bármi is történjen, most nagyon jól jöhet ki belőle.
Rák
Valamilyen komolyabb fordulatra kerülhet most sor. Ha jól belegondol, idén egyszer már ez előjött, csak talán akkor még nem hitt eléggé magában, ezért nem élt vele. Most ismét itt a lehetőség, a Vénusz és a Jupiter együttállása a jegyében újra előhozza.
Oroszlán
Bármit is hoz a kedd, legyen nyitott a lehetőségekre. Nem is kell ezen most hosszasan gondolkodnia, egyszerűen csak fogadja el, amit az univerzum ajándékoz önnek. Ez már egy jel, hogy rövidesen felfelé ívelnek a dolgai.
Szűz
Kedden nagyon könnyen rendezheti a korábbi félreértéseket. Most lesz is kedve beszélgetni, társaságban tölteni az idejét. Igazság szerint nagyon sok megbeszélnivalója is lesz, mert sok az új információ, esemény és fordulat. Délután egy jó hírt kaphat, ami megkönnyebbülést hoz.
Mérleg
Kifejezetten jó napra számíthat kedden. Valósággal ragyog, és ezt persze mások is észreveszik. Ráadásul a Rák jegyében járó Vénusz és Jupiter csodálatos együttállása több problémát is elrendez ön körül, úgy érezheti magát, mint aki zöld jelzést kapott.
Skorpió
Kedden újdonságokra, változásokra vágyik, és ez nem véletlen. A bolygók szerint jó lehetőségei nyílnak az ismerkedésre. Valójában nyitva állnak ön előtt a lehetőségek, ezért érdemes kézbe vennie az irányítást. A Rák jegyében együtt álló Vénusz és Jupiter elképesztően jó hatással van önre.
Nyilas
Ma egész biztosan érkeznek olyan hírek, amelyek hatására végre visszanyeri az optimizmusát, és nemcsak azért érzi magát különösen jól, mert jó híreket kap. Egyszerűen elmúlik önben a nyomasztó feszültség. Újra elemében érezheti magát.
Bak
Ön sem vonhatja ki magát a kedvező csillagállások hatása alól. A Vénusz és a Jupiter együttállása mutatja, hogy ma gyakorlatilag bármit elérhet, amit kitűz maga elé. Fogja be a vitorlájába a kedvező szeleket!
Vízöntő
Ez egy szerencsenap lehet, annyira kedvező a Vénusz és a Jupiter együttállása. Érdemes mára időzítenie, ha van valamilyen régóta halogatott feladata, mert most egy csapásra elboldogul vele. Valamilyen extra szerencséje is lehet ma délután!
Halak
A Halak Hold trigont zár be a Rák jegyében együtt álló Vénusszal és Jupiterrel. Ez olyan erős, támogató hatás, hogy most minden ügyében sikerre számíthat. Ha szingli, most jöhet egy új ismeretség, amely nagy hatással lesz önre. Mindenképpen adjon neki egy esélyt!
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