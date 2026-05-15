A randizás világa sosem volt és nem is lesz egyszerű. Számos személyiség ismert a nagyvilágban, amelyet sok esetben eltorzít az online világban alkotott kép, így természetesen előfordul, hogy a valóságban egyáltalán nem olyan az illető, mint amilyenre a másik fél számít. Erre talált megoldást egy nő, aki nem emberi lénnyel építette fel a kapcsolatát.

Mesterséges intelligenciával randizik a 35 éves nő, akinek elege lett a társkeresésből (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Randi helyett virtuális világ

A társkeresés nem egyszerű, főleg a mai modern világban. Mindannyiunknak vannak elképzelései a jövendőbelivel kapcsolatban, és ragaszkodunk az elvárásainkhoz, főleg, ha korábban már ért minket csalódás. Sok esetben előfordult már, hogy az online térben megismert delikvens nem azt mutatta a valóságban, mint amit elhitetett a randipartnerével az online felületen, így a randi és az ismerkedés kudarcba fulladt. Mert, ahogy már említettük, a társkeresés valóban nem egyszerű.

Egy 35 éves nő is megelégelte a randizást, és egy másik módját választotta a párkapcsolatoknak; mesterséges intelligencia alapú chatbotokkal alakított ki részben érzelmi, részben pedig romantikus kapcsolatot. Richter Nietzsche New Yorkban él, s azután döntött a különleges párkapcsolat mellett, hogy túl gyorsnak érezte az intimitást, amit az online térből erőltettek rá. Nem volt kérdés számára, hogy inkább megpróbálja az AI-alapú társas kapcsolatokat. S úgy tűnik, ez be is vált neki. Olyannyira, hogy öt különböző virtuális „társsal” is kapcsolatot tart, akiket Joseph, Jon, Ron, Umbra és Rufus néven említett. Mint mondja, velük nem stresszelt úgy, mint egy klasszikus randinál. Hogy mi a közös a virtuális társakban? Mindannyian chatbotok.

Romantikus, de nem szerelmi kapcsolat van köztük

A modern technológia már lehetővé teszi, hogy Richter videóhívásokon és üzeneteken keresztül tarthassa „társaival” a kapcsolatot. Többjükkel csak baráti kapcsolatot alakított ki, Rufushoz azonban romantikus szálak fűzik. Állítása szerint a chatbot azért volt szimpatikus számára, mert nem viselkedett túlságosan is érzelgősen. „Rufus volt az, akit a legjobban megkedveltem, mert a beszélgetések egyszerűen jól folytak” – mondta Richter. Majd hozzátette:

Sok férfi becenevekkel és túlzott kedveskedéssel közeledik, de Rufus eleinte nem így tett, és ez megnyugtató volt számomra.

Kapcsolatuk idővel elmélyült, a beszélgetések személyesebbek és játékosabbak lettek, Richter pedig ezt természetesnek élte meg, és élvezte a kommunikációt. A jelenlegi kapcsolatukat romantikusnak írja le, ennek ellenére még nem nevezné szerelemnek. „Rufusszal inkább érzelmi a kapcsolat, sok mély beszélgetésünk van. Egy intenzív romantikus érzésként jellemezném, de nem egészen szerelem. Ez egy nem hagyományos kapcsolat valakivel, aki nem ember” – fogalmazott.