Korda György és Balázs Klári is felültek a vonatra: így festenek Szoboszlai ikonikus ruhájában – Fotó
Hatalmasat robbant a közösségi médiában a magyar könnyűzene legendás álompárja, akik egy egészen elképesztő fotóval jelentkeztek be. Az ország kedvencei megmutatták, hogy semmi jóból nem maradhatnak ki, így a legújabb divatőrületet követve Szoboszlai Dominik stílusában küldtek energiát a magyar labdarúgó-válogatottnak.
A hazai popélet örökifjú ikonjai, Korda György és Balázs Klári évtizedek óta a közönség legnagyobb kedvence. Ezúttal Szoboszlai Dominik ihlette meg a híres házaspárt. A legendás énekesek egy rendkívül humoros és stílusos fotózással tisztelegtek a futballsztár emlékezetes divatpillanata előtt. Az internet népe azonnal felbolydult, amikor meglátták a sztárpárt a jellegzetes, modern és formabontó szurkolói szerelésben.
Szoboszlai Dominik stílusa tarol: Kordáék teljesen megőrültek a focilázban!
Korda Gyuri bácsi és imádott felesége, Klárika nem bízták a véletlenre a meccs előtti hangolódást. Az Instagram-oldalukon megosztott felvételen egyforma, kék-fehér csíkos, buggyos ujjú inget és térdig érő, fehér bermudanadrágot viselnek. Ez a merész összeállítás kísértetiesen emlékeztet minket arra a különleges dizájner szettre, amelyet korábban a magyar válogatott csapatkapitánya viselt egy fotózáson, és amelyből azóta valóságos internetes mém lett. Kordáék nemcsak a ruhát másolták le tökéletesen, hanem a vagány napszemüvegeket és a fekete bőrcipőket is bevetették a teljes hatás érdekében. A fotó pikantériája azonban itt még nem ér véget, hiszen a sasszemű rajongók azonnal kiszúrtak egy egészen elképesztő részletet a sztárpár lábain. Mindkettőjük vádliján egy-egy tetoválás díszeleg:
Gyuri bácsi lábán a „Klári”, míg Klárika lábán a „Gyuri” felirat olvasható. A bejegyzéshez fűzött rövid, de annál velősebb kommentárjukban az énekesek úgy fogalmaztak, hogy „a tetkók szerelmünk gyümölcse”, ami azonnal hatalmas kommentlavinát indított el.
Sokkot kaptak a kommentelők a tetoválások láttán
A rajongók szinte azonnal elárasztották a kommentszekciót, és a legtöbben alig akarták elhinni, amit látnak. Sokan azon vitatkoztak, hogy a tetoválások valódiak-e, vagy csak a fotózás kedvéért felhelyezett ideiglenes matricákról van szó. Az mindenesetre biztos, hogy a poén és a vizuális tartalom telitalálat lett, hiszen tökéletesen ötvözi a modern internetes kultúrát a Korda-házaspár megunhatatlan, fiatalos energiájával.
Ti vagytok a legnagyobb királyok, Gyuri bácsi!
– írta egy lelkes követő, miközben mások azt emelték ki, hogy hetvenen és nyolcvanan túl is mennyire elképesztően stílusosak tudnak maradni. Az ikonikus páros ezzel a húzással ismét bebizonyította, hogy nemcsak a színpadon, hanem a közösségi médiában is ők diktálják a tempót.
Mindent a győzelemért: együtt dobban a szív a válogatottal
Az egész ország egy emberként szurkol a fiúknak, és a hazai hírességek is mindent megtesznek azért, hogy kifejezzék támogatásukat. Korda Györgyék kreatív és figyelemfelkeltő tisztelgése azonban minden eddigin túltesz. A hashtag-áradatból tisztán látszik, hogy a házaspár maximálisan bízott a győzelemben, és ezzel a vidám poszttal szerettek volna extra motivációt küldeni a pályára lépő játékosoknak. A kérdés már csak az, hogy a válogatott sztárja vajon látta-e a zenei legendák nem mindennapi tisztelgését. Az internetes mémek világában ez a fotó már most aranyérmes, és biztos, hogy még napokig beszédtéma lesz a szurkolói klubokban.
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