Korda György és Balázs Klári is felültek a vonatra: így festenek Szoboszlai ikonikus ruhájában – Fotó

A hazai popélet örökifjú ikonjai, Korda György és Balázs Klári évtizedek óta a közönség legnagyobb kedvence. Ezúttal Szoboszlai Dominik ihlette meg a híres házaspárt. A legendás énekesek egy rendkívül humoros és stílusos fotózással tisztelegtek a futballsztár emlékezetes divatpillanata előtt. Az internet népe azonnal felbolydult, amikor meglátták a sztárpárt a jellegzetes, modern és formabontó szurkolói szerelésben.

Szoboszlai Dominik szettjét kreálta újra Korda György és felesége, Balázs Klári (Fotó: Szoboszlai Dominik / Instagram)

Szoboszlai Dominik stílusa tarol: Kordáék teljesen megőrültek a focilázban!

Korda Gyuri bácsi és imádott felesége, Klárika nem bízták a véletlenre a meccs előtti hangolódást. Az Instagram-oldalukon megosztott felvételen egyforma, kék-fehér csíkos, buggyos ujjú inget és térdig érő, fehér bermudanadrágot viselnek. Ez a merész összeállítás kísértetiesen emlékeztet minket arra a különleges dizájner szettre, amelyet korábban a magyar válogatott csapatkapitánya viselt egy fotózáson, és amelyből azóta valóságos internetes mém lett. Kordáék nemcsak a ruhát másolták le tökéletesen, hanem a vagány napszemüvegeket és a fekete bőrcipőket is bevetették a teljes hatás érdekében. A fotó pikantériája azonban itt még nem ér véget, hiszen a sasszemű rajongók azonnal kiszúrtak egy egészen elképesztő részletet a sztárpár lábain. Mindkettőjük vádliján egy-egy tetoválás díszeleg:

Gyuri bácsi lábán a „Klári”, míg Klárika lábán a „Gyuri” felirat olvasható. A bejegyzéshez fűzött rövid, de annál velősebb kommentárjukban az énekesek úgy fogalmaztak, hogy „a tetkók szerelmünk gyümölcse”, ami azonnal hatalmas kommentlavinát indított el.

Sokkot kaptak a kommentelők a tetoválások láttán

A rajongók szinte azonnal elárasztották a kommentszekciót, és a legtöbben alig akarták elhinni, amit látnak. Sokan azon vitatkoztak, hogy a tetoválások valódiak-e, vagy csak a fotózás kedvéért felhelyezett ideiglenes matricákról van szó. Az mindenesetre biztos, hogy a poén és a vizuális tartalom telitalálat lett, hiszen tökéletesen ötvözi a modern internetes kultúrát a Korda-házaspár megunhatatlan, fiatalos energiájával.

Ti vagytok a legnagyobb királyok, Gyuri bácsi!

– írta egy lelkes követő, miközben mások azt emelték ki, hogy hetvenen és nyolcvanan túl is mennyire elképesztően stílusosak tudnak maradni. Az ikonikus páros ezzel a húzással ismét bebizonyította, hogy nemcsak a színpadon, hanem a közösségi médiában is ők diktálják a tempót.