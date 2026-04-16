Korda György megtörte a csendet: Kimondta az igazságot a Klárika előtti éveiről

Nemrég nagy örömmel vette át a Máté Péter-díjat Korda György, ugyanakkor elmondta: úgy érzi, nem egyedül az ő érdeme, hogy hetven éve lehet a pályán. Az énekes a hot! magazinnak nyilatkozott a mögötte álló hetek izgalmáról, és arról, mennyire érzi magát elveszettnek felesége, Balázs Klári nélkül – írta meg korábban a Bors. Klárika idén egy kisebb műtéten esett át, ami nagyon megviselte az énekest, hiszen ahogy korábban is nyilatkozta, 46 éve nem volt olyan, hogy akár egy órára is egyedül maradt volna. Most Korda György saját Instagram-oldalán válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen volt az élet Klárika előtt és milyen utána.

Korda György felesége Balázs Klári egy kisebb műtéten esett át

Korda György őszinte vallomása Klárikáról

Korda György a közösségi oldalán megosztott videóban őszintén beszél Klárika előtti és utáni életről.

Érdekes volt mind a kettő, de talán most egy kicsit érdekesebb. De hát 46 évnyi házasság után mit mondjak? Akkor még érdekes... az élet, az egy igazi ajándék

– jelentette ki Korda György, aki a bejegyzés alatt bővebben is kifejtette érzéseit.

Korda György és Balázs Klári 46 éve együtt élnek

Megmondom Önöknek őszintén: olyan volt, mint egy film, ami bár pörgős és sikeres, valahogy mégis hiányoztak belőle az igazi színek. Klárika nemcsak a feleségem és a társam lett, hanem ő hozta el a fényt és a harmóniát a mindennapjaimba. Azóta minden dal szebben szól, és minden tapsnak nagyobb az értéke, mert megoszthatom vele.

Dombormű is készült a házaspárról

Nemcsak Máté-Péter díjat tudhatnak magukénak, de még egy dombormű is készült a Korda házaspárról, amit a főváros egyik legforgalmasabb helyére, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren avattak fel április 8-án. A különleges domborművet Kontur András szobrászművész készítette, az alkotást pedig alig győzte dicsérni Korda György és Balázs Klári – írta meg korábban a Bors. „Szerintem nagyon szép lett. Ezt nem úgy kell nézni, mint egy festményt vagy színes fotót: ezt a művész a saját kezével faragta ki, alakította ki a szemformánkat, a ráncainkat: amire egyébként büszkék vagyunk, mert van akinek nincs ideje megráncosodni” – nyilatkozta Klárika.