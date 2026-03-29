Miért maradt egyedül Korda György? Teljesen kiakadt a magyar sztárorvos
A legforróbb tengerparti fotóktól a megdöbbentő álhírekig összegyűjtöttük a hét legfontosabb eseményeit, amelyek lázban tartják az országot. A válogatásból az is kiderül, miért omlott össze lelkileg a magánytól Korda György, és hogyan vészelték át feleségével az elmúlt napok nehézségeit.
Komoly aggodalmat keltett Balázs Klári kórházi kezelése, ami lelkileg teljesen kikészítette Korda Györgyöt. Az énekesnő egy rutinfeladatnak számító műtét miatt kényszerült öt napra távol maradni az otthonától, ám férje számára ez az időszak örökkévalóságnak tűnt. Korda György a felesége nélkül vette át a rangos Máté Péter-díjat, és őszintén bevallotta: „Nagyon hiányzott mellőlem Klárika, jó lett volna, ha ott van velem a díjátadón.” Az énekes elmondása szerint 46 év alatt egyetlen órát sem töltöttek külön, így az üres lakás csendje elviselhetetlen volt számára: „Nem tudtam aludni, nagyon korán keltem, és még a szuszogása is hiányzott” – emlékezett vissza a nehéz éjszakákra. Még a család kutyája is szinte gyászolt a távollétében: „Alig evett, csak ült az ajtó előtt, várta, hogy mikor lép be végre.” Szerencsére a nehéz napoknak vége, Klárika már otthon lábadozik.
Nemcsak Korda György szomorkodott, Chuck Norris rajongóinak is nehéz hete volt
Gusztustalan álhír kezdett terjedni az interneten Chuck Norris halálának körülményeiről, mely történést az oltásellenesek próbáltak saját céljaikra felhasználni. Dr. Novák Hunor gyermekgyógyász nem bírta nézni a dezinformációt, és keményen beleállt a konteósokba: „Chuck Norris is az oltás miatt halt meg! – hirdetik a rögeszmés oltásellenesek” – mutatott rá a doktor közösségi oldalán a médiában terjedő hazugságokra. A szakember hangsúlyozta, hogy az ilyen álhírek közegészségügyi kockázatot jelentenek, és nem szabad bedőlni nekik.
Az oltáselleneseknek egy szavukat sem lehet elhinni, ugyanilyen őrültség, amikor arról írnak, hogy az oltásban lévő alumínium veszélyes
– tette hozzá határozottan. Novák doktor szerint a védőoltások elhagyása nem egyéni döntés, hanem a közösség biztonságának kérdése. „Ezért a védőoltás be nem adása nem magánügy, hanem közegészségügyi kérdés” – zárta sorait a szakorvos, remélve, hogy sikerül megállítani a pánikkeltést.
Forró hangulat a tengerparton: Schumacher Vanda bikinis képe tarolt
Schumacher Vanda ismét bebizonyította, hogy ő az egyik leginkább bevállalós hazai híresség, legújabb fotósorozata ugyanis valósággal felrobbantotta az Instagramot. Az influenszer egy szexi fekete bikiniben és egy tollas rózsaszín köntösben pózolt a tengerparti naplementében, nem sokat bízva a képzeletre. A rajongók azonnal elárasztották dicséretekkel a kommentszekciót, alig győzték kapkodni a fejüket a látványtól: „Elképesztő! Hogy lehet valaki ennyire gyönyörű?!” – tette fel a kérdést egyik elképedt követője. A képsorozat minden darabja sugározza a nyári energiát, Vanda alakja pedig egyszerűen kifogástalan. Aki vágyik egy kis napsütésre a hűvös tavaszban, annak látnia kell ezeket a fotókat!
„Lassú víz partot mos” – Erdei Zsolt keményen neveli rapper fiát
Erdei Zsolt, a magyar ökölvívás legendája őszintén vallott legidősebb fia, Viktor jövőjével kapcsolatos félelmeiről és reményeiről. A fiatal fiú nem a szorítóban, hanem a rap világában szeretne érvényesülni, amihez Madár minden támogatást megad, de határozott elvárásai vannak.
Az én készleteim is végesek, úgyhogy neki is oda kell tennie magát. Most elment dolgozni: így a munkát és a zenét próbálja összehangolni egymással. Ez egy lassú folyamat neki, úgy látom, de hát lassú víz partot mos. Bízom benne, hogy sikereket fog elérni, mert tehetséges
– jelentette ki a bokszoló. Az egykori világbajnok bízik fia sikerében, hiszen Viktor hamarosan egy bokszgálán is felléphet a dalaival.
A mélybe vetette magát Szuperák Barbi: Jolly a földről aggódott érte
Szuperák Barbi, Jolly barátnője úgy döntött, ideje lehúzni egy újabb tételt a bakancslistájáról, és szembenézett a tériszonyával. Az énekesnő siklóernyőzni indult, és bár a döntés bátor volt, induláskoraz adrenalin mellett a félelem is megjelent: „Hatalmas élmény volt. Egy újabb pipa a bakancslistámon” – írta lelkesen közösségi oldalán a kaland után. Amíg Barbi a fellegekben járt, addig Jolly inkább a biztonságos talajt választotta, és onnan figyelte szerelme minden mozdulatát. Barbi már az Ázsia Expressz során is bebizonyította, hogy igazi túlélő, akit nem lehet egykönnyen megfélemlíteni. Mostani teljesítménye is azt mutatja, hogy számára nincsenek legyőzhetetlen akadályok, ha kalandról van szó. Jolly pedig továbbra is a legfőbb támasza, aki akkor is mellette áll, ha éppen a felhők közé vágyik.
