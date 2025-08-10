„Hogyan lehetsz ennyire gyönyörű?” – Schumacher Vanda szexi fotóitól hüledeznek a rajongók

Nem bírnak betelni az influenszer szépségével.
Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, nemcsak a színpadon, de a nézőtéren is igazi sztárparádé volt a Sziget Fesztiválon. A népszerű zenei eseményen ott volt többek között Tücsi és Mihályfi Luca is.
A Sziget Fesztiválon kint volt Schumacher Vanda is, aki most fotókat is megosztott erről a közösségi oldalán. A csinos influenszer a képeken egy flitteres felsőben látható, amely felül nem sokat takar, így majd kiesik belőle a hatalmas keble.
Lapozz
– írta a bejegyzésében Schumacher Vanda.
A rajongók nem győznek betelni a látvánnyal, sorra érkeznek a dicsérő kommentek.
„Wow” – jegyezte meg az egyik követő.
„Szuper vagy Vanda...” – fogalmazott egy másik hozzászóló.
„Elmondod nekem hogyan lehetsz ennyire gyönyörű és szép” – érdeklődött egy harmadik kommentelő.
Íme a Schumacher Vandáról készült káprázatos fotósorozat:
