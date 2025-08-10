RETRO RÁDIÓ

„Hogyan lehetsz ennyire gyönyörű?” – Schumacher Vanda szexi fotóitól hüledeznek a rajongók

Nem bírnak betelni az influenszer szépségével.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.08.10. 19:30
szexi dögös Sziget fesztivál schumacher vanda villantás

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, nemcsak a színpadon, de a nézőtéren is igazi sztárparádé volt a Sziget Fesztiválon. A népszerű zenei eseményen ott volt többek között Tücsi és Mihályfi Luca is.

Schumacher Vanda
Schumacher Vanda szexi fotóitól beindultak a rajongók Fotó: Szabolcs László

A Sziget Fesztiválon kint volt Schumacher Vanda is, aki most fotókat is megosztott erről a közösségi oldalán. A csinos influenszer a képeken egy flitteres felsőben látható, amely felül nem sokat takar, így majd kiesik belőle a hatalmas keble.

Lapozz

– írta a bejegyzésében Schumacher Vanda.

A rajongók nem győznek betelni a látvánnyal, sorra érkeznek a dicsérő kommentek.

„Wow” – jegyezte meg az egyik követő.

„Szuper vagy Vanda...” – fogalmazott egy másik hozzászóló.

„Elmondod nekem hogyan lehetsz ennyire gyönyörű és szép” – érdeklődött egy harmadik kommentelő.

Íme a Schumacher Vandáról készült káprázatos fotósorozat:

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu