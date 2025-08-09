„Őrült némber!” - Mihályfi Luca szexi fotóitól odáig vannak a rajongók

A közösségi oldalán mutatta meg a dögös képeket.
Mihályfi Luca igen aktív a közösségi oldalán, rendszeresen posztol párjával, Hegyes Bercivel közösen, akivel még a Dancing with the Stars alatt jöttek össze.
A csinos pár most is egy közös fotóval jelentkezett. Ugyanis Mihályfi Luca és Hegyes Berci kint voltak a Sziget Fesztiválon, ahonnan több képet is megosztottak. Előbbi fesztivál szettje pedig nem sokat bíz a képzeletre. A képeken az énekesnő felül mindössze egy csillag alakú melltartót visel.
A rajongók odáig vannak a fotók láttán. Sorra érkeznek a dicsérő kommentek.
Bomba jók vagytok! Lucia (ha szólíthatlak így) Boldog szülinapot!
- fogalmazott az egyik hozzászóló.
Már csak egy csillag takarja
- jegyezte meg viccesen egy másik kommentelő.
A melltartó és a bakancs szuperül illenek egymáshoz! Őrült némber!
Íme a szexi fotók Mihályfi Lucáról és Hegyes Berciről:
