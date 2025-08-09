RETRO RÁDIÓ

„Őrült némber!” - Mihályfi Luca szexi fotóitól odáig vannak a rajongók

A közösségi oldalán mutatta meg a dögös képeket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.09. 17:30
Mihályfi Luca igen aktív a közösségi oldalán, rendszeresen posztol párjával, Hegyes Bercivel közösen, akivel még a Dancing with the Stars alatt jöttek össze.

Mihályfi Luca
Szexi fotókkal jelentkezett Mihályfi Luca Fotó: TV2

A csinos pár most is egy közös fotóval jelentkezett. Ugyanis Mihályfi Luca és Hegyes Berci kint voltak a Sziget Fesztiválon, ahonnan több képet is megosztottak. Előbbi fesztivál szettje pedig nem sokat bíz a képzeletre. A képeken az énekesnő felül mindössze egy csillag alakú melltartót visel.

A rajongók odáig vannak a fotók láttán. Sorra érkeznek a dicsérő kommentek.

Bomba jók vagytok! Lucia (ha szólíthatlak így) Boldog szülinapot!

- fogalmazott az egyik hozzászóló.

Már csak egy csillag takarja

- jegyezte meg viccesen egy másik kommentelő.

A melltartó és a bakancs szuperül illenek egymáshoz! Őrült némber!

Íme a szexi fotók Mihályfi Lucáról és Hegyes Berciről:

 

