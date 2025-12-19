Vége a nagy szerelemnek? Schóbert Lara párjáról hetek óta nem hallani

Schóbert Lara legutóbbi szakításán gyorsan túltette magát, csupán egy hét kellett neki ahhoz, hogy új szerelmével kapják lencsevégre.

Vége Schóbert Lara kapcsolatának?

A párosról nyár eleje óta záporoztak a szerelmes képek Lara Instagram-oldalán, az utóbbi időben azonban követőinek feltűnt, hogy Schóbert Lara nagy szerelme hirtelen eltűnt.

Ki is Schóbert Lara szerelme?

Csereklei Dávid, a Slim Store nevű, telefontokokkal foglalkozó cég tulajdonosa nyár eleje óta folytatott kapcsolatot az internetsztárral. Bár a milliomos 12 évvel idősebb Laránál, ez őket nem zavarta, továbbra is randikról posztolgatott a páros.

Ez azonban egyik pillanatról a másikra megváltozott, ugyanis Dávidról hetek óta nem tudni semmit. Míg egy átlagos párnál ez nem tűnne fel, a celebek világában ennyi kihagyás nem mindig jelent jót, főleg akkor, ha már a követőknek is feltűnik valaki hiánya.

Ez Laránál azonban nem feltétlenül van így, ugyanis a fiatal sztár többször is mesélt arról, mennyire nehéz neki, hogy életét több százezren követik, és kapcsolatai mindig reflektorfényben vannak.

Lara sok mindent megoszt követőivel, de a Bors szerint az is elképzelhető, hogy csak azért nem hallani Dávid felől, mert kapcsolatukat a jövőben inkább privátan szeretnék megélni.