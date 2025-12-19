RETRO RÁDIÓ

Vége a nagy szerelemnek? Schóbert Lara párjáról hetek óta nem hallani

Nyomok nélkül tűnt el a nagy szerelem. Lehet, hogy Schóbert Lara kapcsolatának vége?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 08:00
Módosítva: 2025.12.19. 08:52
Schóbert Lara legutóbbi szakításán gyorsan túltette magát, csupán egy hét kellett neki ahhoz, hogy új szerelmével kapják lencsevégre.

Vége Schóbert Lara kapcsolatának?
A párosról nyár eleje óta záporoztak a szerelmes képek Lara Instagram-oldalán, az utóbbi időben azonban követőinek feltűnt, hogy Schóbert Lara nagy szerelme hirtelen eltűnt.

Ki is Schóbert Lara szerelme?

Csereklei Dávid, a Slim Store nevű, telefontokokkal foglalkozó cég tulajdonosa nyár eleje óta folytatott kapcsolatot az internetsztárral. Bár a milliomos 12 évvel idősebb Laránál, ez őket nem zavarta, továbbra is randikról posztolgatott a páros.

Ez azonban egyik pillanatról a másikra megváltozott, ugyanis Dávidról hetek óta nem tudni semmit. Míg egy átlagos párnál ez nem tűnne fel, a celebek világában ennyi kihagyás nem mindig jelent jót, főleg akkor, ha már a követőknek is feltűnik valaki hiánya.

Ez Laránál azonban nem feltétlenül van így, ugyanis a fiatal sztár többször is mesélt arról, mennyire nehéz neki, hogy életét több százezren követik, és kapcsolatai mindig reflektorfényben vannak. 

Lara sok mindent megoszt követőivel, de a Bors szerint az is elképzelhető, hogy csak azért nem hallani Dávid felől, mert kapcsolatukat a jövőben inkább privátan szeretnék megélni.

@budapesteye Ő Schóbert Lara új szerelme: egy jóképű üzletember rabolta el a szívét!❤️‍🔥 A Sztárbox keddi sajtótájékoztatóján Lara teljesen magára vonta a figyelmet, mikoris kéz a kézben érkezett új kedvesével, Csereklei Dáviddal, akit a Cápák között című üzleti műsorból ismerhet a nagyközönség. #schobertlara #cserekleidavid #szerelem #sztarbox #fyp #budapesteye #nekedbe @Lara Schobert @david_csereklei_slimmer ♬ Perfect Love - Lutricia McNeal

 

