Rengeteget fizetnek a budapestiek azért, hogy ne tudjanak parkolni - a főváros vezetése képtelen kezelni a hóhelyzetet
Parkolóhely évszaktól függetlenül nincs, ami véletlenül mégis akad, az most használhatatlan. Ugyanis nincs eltakarítva rendesen a hótól, a budapestiek dühöngenek. Őket kérdeztük.
Soha nem fizettek még ennyit a budapestiek azért, hogy ne tudjanak parkolni. Parkolóhely ugyanis soha nincs, de ami most véletlenül akad, az sincs eltakarítva a hótól. Egyelőre még csak próbálkozás sem látszik a főváros részéről, hogy normalizálják a hó miatt kialakult helyzetet. Az autósok is dühöngenek, hiszen sem az utak, sem a parkolóhelyek nincsenek eltakarítva. Az emberek fuldokolnak a hóban. Az ő véleményüket kérdeztük a kialakult hókáosszal kapcsolatban.
Fel vannak háborodva az autósok a hó miatt
A hó lehetetlenné teszi a közlekedést, de a parkolást, sőt az elindulást is! Völgyesi Árpád szerint a parkolóhelyeket egyáltalán nem takarítják. Ráadásul, ha a kocsikról leesett hó visszakerül a járdára, ami lefagy, akkor a gyalogosoknak is csúszásveszélyes. Pont ezért retteg, hogy a 86 éves édesanyja komoly balesetet szenved.
Mondtam édesanyámnak, hogy ki ne mozduljon, mert nem szeretném, hogy combnyaktörést szenvedjen.
- mondta aggódva Völgyesi Árpád a Metropolnak.
Hozzátette: amúgy is szinte lehetetlen parkolóhelyet találni.
Már három kört tettem, mire ezt a helyet megtaláltam. Ha nincs eltakarítva rendesen a hó, a kocsit tönkreteszi. Mind a kocsinak, mind a sofőrnek az ügyességén múlik, hogy át tudjon ezeken a buckákon menni. Ne csússzon meg, meg ne törje össze a többi autót.
Völgyesi Árpád szerint a főváros nem reagált időben a hóhelyzetre, például alig vannak hókotró munkások.
Nem ő az egyetlen, aki nincs megelégedve. Sokan nehezen viselik, hogy a Karácsony Gergely által vezetett főváros egyenesen semmibe veszi az emberek legalapvetőbb igényeit.
A parkolóhelyek száma a hó miatt feleződik
Gergely Istvánnak nagyon rosszak a tapasztalatai. Nagyon csúsznak az utak, a belvárosban több kilómétert kell köröznie. Nagyon sokfelé jár, és látja, hogy elképesztőek Budapesten a körülmények.
Fele akkora a parkolóhely mennyiség ezáltal. Én csepeli vagyok, ott a parkolót ki se takarítják.
- nyilatkozta Gergely István a Metropolnak.
Mások szerint balesetveszélyes már a parkolás önmagában is a fővárosban.
Ha jön a hó, akkor azért sokkal nehezebb parkolni. Nyilván, ahogy látható takarítani kell az autókat, arról ha lekotrod a havat, akkor arra megint rá kell parkolni, akkor megint nehezebb.
- nyilatkozta Kelemen Krisztián a hó okozta kihívásokkal kapcsolatban.
Míg országos viszonylatban a kormány által életre hívott Operatív Törzs a kezébe vette az irányítást, addig a hó úgy tűnik megoldhatatlan feladatnak bizonyul a Karácsony Gergely által vezetett fővárosi önkormányzat számára. Pedig lehetett rá számítani, hiszen tél van, és jelezték előre a havazást. Érthetetlen, mi akadályozza a főpolgármestert abban, hogy védekezzen a hó ellen.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre