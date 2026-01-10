Rengeteget fizetnek a budapestiek azért, hogy ne tudjanak parkolni - a főváros vezetése képtelen kezelni a hóhelyzetet

Soha nem fizettek még ennyit a budapestiek azért, hogy ne tudjanak parkolni. Parkolóhely ugyanis soha nincs, de ami most véletlenül akad, az sincs eltakarítva a hótól. Egyelőre még csak próbálkozás sem látszik a főváros részéről, hogy normalizálják a hó miatt kialakult helyzetet. Az autósok is dühöngenek, hiszen sem az utak, sem a parkolóhelyek nincsenek eltakarítva. Az emberek fuldokolnak a hóban. Az ő véleményüket kérdeztük a kialakult hókáosszal kapcsolatban.

Völgyesi Árpád: "Ha nincs eltakarítva rendesen a hó, a kocsit tönkreteszi." / Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Fel vannak háborodva az autósok a hó miatt

A hó lehetetlenné teszi a közlekedést, de a parkolást, sőt az elindulást is! Völgyesi Árpád szerint a parkolóhelyeket egyáltalán nem takarítják. Ráadásul, ha a kocsikról leesett hó visszakerül a járdára, ami lefagy, akkor a gyalogosoknak is csúszásveszélyes. Pont ezért retteg, hogy a 86 éves édesanyja komoly balesetet szenved.

Mondtam édesanyámnak, hogy ki ne mozduljon, mert nem szeretném, hogy combnyaktörést szenvedjen.

- mondta aggódva Völgyesi Árpád a Metropolnak.

Hozzátette: amúgy is szinte lehetetlen parkolóhelyet találni.

Már három kört tettem, mire ezt a helyet megtaláltam. Ha nincs eltakarítva rendesen a hó, a kocsit tönkreteszi. Mind a kocsinak, mind a sofőrnek az ügyességén múlik, hogy át tudjon ezeken a buckákon menni. Ne csússzon meg, meg ne törje össze a többi autót.

Völgyesi Árpád szerint a főváros nem reagált időben a hóhelyzetre, például alig vannak hókotró munkások.

Nem ő az egyetlen, aki nincs megelégedve. Sokan nehezen viselik, hogy a Karácsony Gergely által vezetett főváros egyenesen semmibe veszi az emberek legalapvetőbb igényeit.

Gergely István szerint télen fele annyi parkolóhely van, pedig amúgy is alig akad / Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

A parkolóhelyek száma a hó miatt feleződik

Gergely Istvánnak nagyon rosszak a tapasztalatai. Nagyon csúsznak az utak, a belvárosban több kilómétert kell köröznie. Nagyon sokfelé jár, és látja, hogy elképesztőek Budapesten a körülmények.

Fele akkora a parkolóhely mennyiség ezáltal. Én csepeli vagyok, ott a parkolót ki se takarítják.

- nyilatkozta Gergely István a Metropolnak.

Mások szerint balesetveszélyes már a parkolás önmagában is a fővárosban.

Ha jön a hó, akkor azért sokkal nehezebb parkolni. Nyilván, ahogy látható takarítani kell az autókat, arról ha lekotrod a havat, akkor arra megint rá kell parkolni, akkor megint nehezebb.

- nyilatkozta Kelemen Krisztián a hó okozta kihívásokkal kapcsolatban.