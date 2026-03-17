Békemenet Kaposváron: az elemző szerint ez sokat elárul arról, melyik félnek jobbak a számai

A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója felhívta a figyelmet: választástörténetileg a Kaposvár központú OEVK egy olyan körzet, ahol, ha nyerni tud a kormánypárt jelöltje, akkor valószínűleg országosan is elegendő felhatalmazást kap a Fidesz a kormányzás folytatásához. Ennek fényében pedig érdekes, hogy ez egy tipikus kampánybeszéd volt - írja a Magyar Nemzet.

– Orbán Viktor higgadt karakterként lépett a kaposváriak elé, megjelenése magabiztosságot sugárzott, beszéde pedig lelkesítette a választókat, ami a közönség reakcióiból egyértelműen kiderült – jellemezte a miniszterelnök kaposvári beszédét Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója. A miniszterelnök a választási kampány hajrájában országjárásra indult: a következő napokban több városban is nyilvános fórumon találkozik az emberekkel. Hétfőn este Somogy vármegye székhelyén, Kaposváron állt színpadra.

Talabér Krisztián szerint az elhangzott beszéd két fő részre bontható. Egyrészt a miniszterelnök konkretizálta, hogy miért nyertese kormányzásának a térség, és újabb számon kérhető programpontokért cserébe kérte a helyiek bizalmát az április 12-ei választáson. Másrészt azt hangsúlyozta, a jelenlegi, kiszámíthatatlan nemzetközi helyzetben a Fidesz békét és biztonságot kínál a választóknak. – Utóbbi egy esszenciális, alapvető emberi érzelmekre ható ajánlat, ami ebben a zűrzavaros, háború felé sodródó világban egyre inkább felértékelődik – tette hozzá.

A Fidesz számon kérhető

Szerinte látható volt, hogy a miniszterelnök nyugodt szívvel állt ki a színpadra: nem is volt miért izgulnia, hiszen amit a kormány az elmúlt 16 évben vállalt a térség fejlődése érdekében, azt teljesítette is. Ráadásul a rendezvényen felszólalt Szita Károly polgármester és Gelencsér Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője is, akik szintén bátran kijelentették, nyugodtan számon lehet rajtuk kérni az elmúlt évek teljesítményét. Gelencsér Attila felszólalásában öt pontban még azt is elmondta, mi lesz a következő ciklusra az ő vállalása.

„Így nemcsak azt tudják a helyiek, hogy egy leendő kormánytól mire számíthatnak országosan, hanem azt is, hogy a képviselőtől mire számíthatnak ott, helyben”

– magyarázta Talabér Krisztián.