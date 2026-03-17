Békemenet Kaposváron: az elemző szerint ez sokat elárul arról, melyik félnek jobbak a számai

Magabiztos, higgadt és mozgósító beszédet mondott Orbán Viktor Kaposváron – nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Talabér Krisztián.

Létrehozva: 2026.03.17. 08:25
Módosítva: 2026.03.17. 08:27
A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója felhívta a figyelmet: választástörténetileg a Kaposvár központú OEVK egy olyan körzet, ahol, ha nyerni tud a kormánypárt jelöltje, akkor valószínűleg országosan is elegendő felhatalmazást kap a Fidesz a kormányzás folytatásához. Ennek fényében pedig érdekes, hogy ez egy tipikus kampánybeszéd volt - írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor hétfő este Kaposváron állt színpadra (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

– Orbán Viktor higgadt karakterként lépett a kaposváriak elé, megjelenése magabiztosságot sugárzott, beszéde pedig lelkesítette a választókat, ami a közönség reakcióiból egyértelműen kiderült – jellemezte a miniszterelnök kaposvári beszédét Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója. A miniszterelnök a választási kampány hajrájában országjárásra indult: a következő napokban több városban is nyilvános fórumon találkozik az emberekkel. Hétfőn este Somogy vármegye székhelyén, Kaposváron állt színpadra.

Talabér Krisztián szerint az elhangzott beszéd két fő részre bontható. Egyrészt a miniszterelnök konkretizálta, hogy miért nyertese kormányzásának a térség, és újabb számon kérhető programpontokért cserébe kérte a helyiek bizalmát az április 12-ei választáson. Másrészt azt hangsúlyozta, a jelenlegi, kiszámíthatatlan nemzetközi helyzetben a Fidesz békét és biztonságot kínál a választóknak. – Utóbbi egy esszenciális, alapvető emberi érzelmekre ható ajánlat, ami ebben a zűrzavaros, háború felé sodródó világban egyre inkább felértékelődik – tette hozzá.

A Fidesz számon kérhető

Szerinte látható volt, hogy a miniszterelnök nyugodt szívvel állt ki a színpadra: nem is volt miért izgulnia, hiszen amit a kormány az elmúlt 16 évben vállalt a térség fejlődése érdekében, azt teljesítette is.  Ráadásul a rendezvényen felszólalt Szita Károly polgármester és Gelencsér Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője is, akik szintén bátran kijelentették, nyugodtan számon lehet rajtuk kérni az elmúlt évek teljesítményét. Gelencsér Attila felszólalásában öt pontban még azt is elmondta, mi lesz a következő ciklusra az ő vállalása.

„Így nemcsak azt tudják a helyiek, hogy egy leendő kormánytól mire számíthatnak országosan, hanem azt is, hogy a képviselőtől mire számíthatnak ott, helyben”

– magyarázta Talabér Krisztián. 

Erős a kontraszt 

Szerinte a szónokok rámutattak arra is, milyen erős kontrasztban áll a Fidesz Magyar Péterékkel. – Hiszen a Tisza egy új politikai szereplő, amely még nem rendelkezik kormányzati, de még önkormányzati vezetési tapasztalattal sem, így a választók eddig nem láthatták, miként teljesítené a vállalásait, ígérni pedig bárki tud. A Fidesz viszont az elmúlt évtizedekben kormányzati és önkormányzati szinten is jelen volt, kézzelfogható országos és helyi teljesítmény van mögöttük, politikusaik ezért számon kérhetők a választók előtt. 

Így a politikai verseny egyik oldalán egy tapasztalattal rendelkező, számon kérhető, ezért hiteles szereplő áll, a másikon pedig egy olyan párt, amelynek eddig csak ígéretei voltak, ezért a hitelesség próbáját még nem állták ki.

Talabér felhívta a figyelmet arra is, hogy választástörténetileg a Kaposvár központú OEVK egy olyan körzet, ahol, ha nyerni tud a kormánypárt jelöltje, akkor valószínűleg országosan is elegendő felhatalmazást kap a Fidesz a kormányzás folytatásához. 

Mit mutat Orbán Viktor magabiztos fellépése?

Ennek fényében a kutatási igazgató szerint fontos hangsúlyozni, hogy ez egy tipikus kampánybeszéd volt. – Nem volt benne semmi kockázatvállalás, ami azt jelzi, hogy Orbán Viktor magabiztos – mutatott rá, majd hozzátette: a kampány ezen szakaszában már általában biztonsági játékot játszanak a politikusok. Szerinte ugyanis az kockáztat, aki veszélyben, lemaradásban van. 

„Orbán Viktor Kaposváron nem kockáztatott, ez pedig azt jelzi, hogy a Fidesz–KDNP hisz a saját győzelmében”

 – mutatott rá. A szombati Békemeneten látott tömeg, és Kaposvár megtelt főtere után pedig okkal hihetik, hogy továbbra is a kormánypártok mögött áll a társadalom többsége – zárta elemzését Talabér Krisztián.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

