Itt a júniusi pénzhoroszkóp: elképesztő gazdagság vár erre a csillagjegyre
Nagy fordulattal indul, és még nagyobbal végződik a hónap. Íme a júniusi pénzhoroszkóp.
A nyár első hónapja komoly pénzügyi fordulatokat tartogat. Június elején a Merkúr, a kereskedelem és az információk bolygója vált jegyet, a végén pedig Jupiter, a nagy szerencse bolygója lép be az Oroszlán jegyébe – ez a két esemény keretbe foglalja az egész hónapot. Íme a júniusi pénzhoroszkóp, amit az Astronet oldala készített el.
Íme a júniusi pénzhoroszkóp:
Kos
A hónap első felében úgy érezheted, mintha minden lassabban haladna pénzügyi téren. Kifizetések csúszhatnak, ügyintézések húzódhatnak, és az sem kizárt, hogy családi vagy ingatlanügyek viszik a pénzt. Június végén viszont hirtelen felpörög minden, és olyan szerencsés változások jönnek, amikre aztán igazán nem gondoltál! A Mars és Jupiter jegyváltása új lendületet adhat vállalkozásnak, plusz bevételnek vagy kreatív ötleteknek. Most érdemes hosszabb távra tervezned.
Bika
A belső türelmetlenséged pénzügyi döntésekben is megmutatkozhat. Vigyázz, nehogy ingerből költs vagy reagálj! Június közepétől családi viták alakulhatnak ki pénz miatt, különösen akkor, ha valaki kritikával illett. A hónap végén Jupiter, a nagy szerencse bolygója felnagyítja a helyzeteket: ami stabil, az hatalmas sikert hoz, ami ingatag, az borulhat. Most a diplomácia a legnagyobb pénzügyi fegyvered.
Ikrek
A Merkúr, a kereskedelem és az információk bolygója hónap eleji jegyváltása érzékenyen érinthet. Több lehet a félreértés pénzügyekben, ezért mindent ellenőrizz kétszer! Június 9-én azonban Vénusz és Jupiter együttállása szerencsés lehetőségeket jelez: kedvező ajánlat, váratlan bevétel vagy jó üzlet érkezhet. Elég, ha nyitott szemmel jársz, mert szinte az öledbe pottyan a jó lehetőség. A hónap végén a Mars energikussá tesz, de vigyázz a türelmetlenséggel, vagy a költekezéssel!
Rák
Különösen szerencsés pénzügyi energiák vesznek körül júniusban. A Vénusz és Jupiter együttállása anyagi téren is kedvező fordulatokat jelezhet. Most sok múlik azon, mennyire tudod értékelni azt, amid már van. A hála most valódi pénzvonzó erő lehet. Június végén Jupiter kilép a jegyedből, ezért lezárul egy fontos időszak. Ne félj: amit az elmúlt egy évben felépítettél, stabil alap marad, és Jupiter innentől éppenhogy a pénzügyi területeden fog segíteni.
Oroszlán
A hónap első fele még inkább érzelmi és kapcsolati ügyekről szól, de ezek a pénzügyei
dre is hatással lehetnek. Június 17. körül különösen vigyázz a közös pénzekkel vagy anyagi vitákkal! A hónap végén azonban minden változik: Jupiter, a nagy szerencse bolygója belép az Oroszlánba, és ezzel egy rendkívül szerencsés időszak indulhat el nálad, ami közel 1 éven át fog tratani! Pénzügyi növekedés, új lehetőségek és látványos fejlődés vár rád.
Szűz
Júniusban sok múlik azon, mennyire mersz segítséget elfogadni. A Vénusz–Jupiter együttállás miatt most olyan támogatók, szövetségesek léphetnek színre, vagy olyan hasznos kapcsolatok köttetnek, amik hozzásegítenek pénzügyi forrásokhoz. Munkahelyi változások jöhetnek újhold környékén, de nincs okod pánikra: hosszú távon kedvező lehet az átrendeződés. Az egészségedre viszont költened kellene egy kicsit többet – a pihenés most befektetés.
Mérleg
Komoly terhelés nehezedhet rád anyagilag, de ennek hosszabb távon megvan az értelme. Most alapozhatod meg a következő évek pénzügyi sikereit. Június közepétől támogató emberek és jó kapcsolatok segítenek előrejutni. A Merkúr, a kereskedelem bolygója új ötleteket hozhat, a hónap végi Jupiter-jegyváltás pedig végre leveheti rólad a nyomást. Kitartásod hamarosan megtérül.
Skorpió
A június 9-i Vénusz–Jupiter együttállás elképesztő szerencsés pénzügyi helyzetet mutat. Jöhet egy jó ajánlat, plusz bevétel vagy váratlan támogatás. A hónap közepe viszont munkahelyi konfliktusokat jelezhet, amik az anyagi biztonságot érinthetik. Ne reagálj indulatosan! Nem kellene most a főnökkel ujjat húzni! Június végétől sokkal békésebb energiák jönnek, és végre fellélegezhetsz.
Nyilas
Jupiter arra tanít, hogyan bánj tudatosabban a pénzzel. Most nem a pénzszórásnak van itt az ideje, hanem a tervezésnek. Lehet, hogy néhány nyári programról le kell mondanod, de hosszú távon jól jársz. Június végétől viszont óriási fordulat jön: Jupiter, a nagy szerencse bolygója végre igazán támogatni kezd. Új lehetőségek, utazás vagy tanulás révén nőhetnek a bevételeid.
Bak
A Merkúr jegyváltása miatt sok lesz körülötte a panaszkodás és a zavaró információ. Pénzügyekben is fontos lesz kiszűrnöd, ki mit akar valójában. Június 9-én egy szerencsés találkozás vagy beszélgetés segít előrejutni. Valaki olyan tanácsot adhat, amely hosszú távon komoly anyagi előnyt hoz. A hónap második felében egy döntésed pénzügyi fordulatot hozhat – szerencsére pozitív irányban.
Vízöntő
A hónap közepén könnyen kialakulhat vita pénz vagy értékrend miatt. Most különösen fontos, hogyan kommunikálsz. A Merkúr, az információk bolygója könnyen félreértéseket generálhat, ezért ne reagálj azonnal mindenre! Június végétől viszont egyre kedvezőbb energiák jönnek: a Mars lendületet, Jupiter pedig új lehetőségeket hozhat anyagi téren is.
Halak
A június 9-i Vénusz–Jupiter együttállás fantasztikus pénzügyi ötletet vagy lehetőséget jelezhet. Most különösen jól működik a megérzésed, ezért hallgass az intuíciódra! A hónap végén több bolygó jegyváltása új irányba terelheti a pénzügyeidet. Ha eddig stagnálást éreztél, most végre elindulhat valami. A nyár első hónapja valódi áttörést hozhat számodra.
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