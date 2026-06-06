Vízöntő Hold: igazi boldogság vár ezekre a csillagjegyekre
Vízöntő Hold hozza el a boldogságot egyes szerencsések számára. Ezt mondja a szombati horoszkóp a csillagjegyeknek.
2026. június 6-án sok csillagjegy számára eljön a boldogság, és a vidámság ideje. Ha tesznek érte, akkor elégedettek lehetnek. Ezt hozza el a Vízöntő Hold szombaton.
Vízöntő Hold hozza el a boldogságot a csillagjegyeknek
Kos
Ma nemcsak nagyon vidám és elégedett napja lehet... Ha szingli, beléphet most az életébe valaki, akivel szinte az első percben egymásra tudnak hangolódni. A megérzései most nagy segítségére lesznek minden kapcsolatában. Figyeljen a belső hangra!
Bika
Adódhat szombaton egy szituáció, amelynek a megoldásához nemcsak a józan eszére, hanem a fantáziájára is szükség lehet. Egész nap érdekes, izgalmas beszélgetésekben, megélésekben lehet része, sőt, ha szingli, ma jöhet egy nagy találkozás is!
Ikrek
A Hold levegő elemű jegyben jár, és semmilyen fényszög nem zavarja meg, ami az ön számára igazán harmonikus, szép napot ígér. Most minden nagy örömmel tölti el a lelkét, ami az otthonnal, a szeretteivel kapcsolatos. Szívesen van a természetben. Persze azért most is érzékenyebb lehet bizonyos dolgokra, a Rák jegyében járó Vénusz erre figyelmeztet.
Rák
A Vénusz a jegyében van, emiatt most különösen erős a kisugárzása. Ezt például a párja biztosan észre fogja venni. Nagyon békés és harmonikus napot jelez a horoszkóp. Nagyon jól eshet most együtt lazítani, sétálni, kertészkedni.
Oroszlán
Szombaton lazításra, töltekezésre lesz szüksége, szerencsére hétvége van, minden adott a pihenéshez. Próbálja kihasználni a napot arra, hogy valóban regenerálódjon testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt.
Szűz
Az, hogy a Vízöntő Hold nem kap semmilyen fényszöget, nagyon szabaddá és tervezhetővé teszi a szombatját. Szuper, hogy most a legnagyobb nyugalomban tud tenni-venni. Sok érzés, érzelem van önben, amelyeket most igazán pozitív módon élhet meg.
Mérleg
A szombat jó alkalom arra, hogy picit ráerősítsen a kapcsolataira, amire mindenkinek nagy szüksége van lelkileg. Hívja fel azokat, akiket régen látott, vagy akár egy közös találkozót is szervezhet. Nagyon inspiráló beszélgetésben lehet része ma.
Skorpió
Teljes erejében van a Vízöntő Hold, hiszen nem kap semmilyen hatást, fényszöget más bolygóktól. Most nagyon tiszta a gondolkodása, és izgalmas beszélgetésekben lehet része, szívesen tájékozódik, olvas. Jöhet egy olyan találkozás is, ami nagyon inspirálja, és ha szingli, ez bizony több is lehet annál.
Nyilas
Igazán jó napra számíthat! Különösen akkor, ha tesz is érte. Ami most igazán feltölti, az az, ha emberek közé megy, sétál, kimozdul. A Vízöntő Hold fényszögek nélkül, teljes erejében van, ami egészen különleges élményeket jelképez.
Bak
A szombat elégedetté, boldoggá teszi. Tegyen most nyugodtan félre minden zavaró tényezőt, nem kell semmit megoldania. Amit viszont megtehet, hogy a szabadban, a friss levegőn tölti a szombat nagyobb részét. Most az érdekes eszmecserék, az új információk is nagyon izgatják.
Vízöntő
Szombaton szuper élményekben és beszélgetésekben lehet része. A jegyében jár a Hold, fényszögek nélkül, és közel kerülhet valakihez. Kiszélesedhet a szellemi horizontja, és „összeáll a kép”, abszolút pozitív és megnyugtató módon.
Halak
A Vízöntő Hold önnek is nagyon kedvező. Lehetséges, hogy most olyan új utat mutat önnek, amelyre korábban nem is gondolt, és nagyon is működőképes ötleteket hoz. Persze ma mindez még csak elméleti síkon mozog, hiszen most a legfontosabb, hogy kikapcsolódjon.
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