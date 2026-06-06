Vízöntő Hold: igazi boldogság vár ezekre a csillagjegyekre

2026. június 6-án sok csillagjegy számára eljön a boldogság, és a vidámság ideje. Ha tesznek érte, akkor elégedettek lehetnek. Ezt hozza el a Vízöntő Hold szombaton.

Vízöntő Hold hozza el a boldogságot a csillagjegyeknek / Fotó: Pixabay

Vízöntő Hold hozza el a boldogságot a csillagjegyeknek

Kos

Ma nemcsak nagyon vidám és elégedett napja lehet... Ha szingli, beléphet most az életébe valaki, akivel szinte az első percben egymásra tudnak hangolódni. A megérzései most nagy segítségére lesznek minden kapcsolatában. Figyeljen a belső hangra!

Bika

Adódhat szombaton egy szituáció, amelynek a megoldásához nemcsak a józan eszére, hanem a fantáziájára is szükség lehet. Egész nap érdekes, izgalmas beszélgetésekben, megélésekben lehet része, sőt, ha szingli, ma jöhet egy nagy találkozás is!

Ikrek

A Hold levegő elemű jegyben jár, és semmilyen fényszög nem zavarja meg, ami az ön számára igazán harmonikus, szép napot ígér. Most minden nagy örömmel tölti el a lelkét, ami az otthonnal, a szeretteivel kapcsolatos. Szívesen van a természetben. Persze azért most is érzékenyebb lehet bizonyos dolgokra, a Rák jegyében járó Vénusz erre figyelmeztet.

Rák

A Vénusz a jegyében van, emiatt most különösen erős a kisugárzása. Ezt például a párja biztosan észre fogja venni. Nagyon békés és harmonikus napot jelez a horoszkóp. Nagyon jól eshet most együtt lazítani, sétálni, kertészkedni.

Oroszlán

Szombaton lazításra, töltekezésre lesz szüksége, szerencsére hétvége van, minden adott a pihenéshez. Próbálja kihasználni a napot arra, hogy valóban regenerálódjon testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt.

Szűz

Az, hogy a Vízöntő Hold nem kap semmilyen fényszöget, nagyon szabaddá és tervezhetővé teszi a szombatját. Szuper, hogy most a legnagyobb nyugalomban tud tenni-venni. Sok érzés, érzelem van önben, amelyeket most igazán pozitív módon élhet meg.

Mérleg

A szombat jó alkalom arra, hogy picit ráerősítsen a kapcsolataira, amire mindenkinek nagy szüksége van lelkileg. Hívja fel azokat, akiket régen látott, vagy akár egy közös találkozót is szervezhet. Nagyon inspiráló beszélgetésben lehet része ma.