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Ez a csillagjegy ma jobban teszi, ha nem fogja vissza magát!

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A Kos ma segítséget kap, a Szűzre fontos döntés vár. Egy csillagjegy ma nem ússza meg a konfliktust.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 08:00
csillagjegy napi horoszkóp konfliktus

A mai nap szinte mindenkit alaposan próbára tesz. Számos csillagjegy szülöttére komoly kihívás vár. Éppen ezért nem mindegy, ki hogyan reagál az adott helyzetre. Jöjjön pár jó tanács!

Ez a csütörtök számos csillagjegy számára tartogat kihívást
Ez a csütörtök számos csillagjegy számára tartogat kihívást (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Napi horoszkóp: 2026. június 4., csütörtök – Az Ikrek csillagjegy szülötteire konfliktus vár, nem biztos, hogy jó, ha visszafogja magát!

Kos

Délelőtt még a Bak Hold leföldelt energiái dominálnak, ami arra nagyon jó, hogy haladjon a feladatokkal. Délután a Vízöntő Holdnál ön is felgyorsul, és képes lesz elérni szinte bármit, amiben nagy segítségére lehet valaki, akivel egy hullámhosszon vannak, és szinte félszavakból megértik egymást. Egy ilyen ember a környezetében nagy kincs, becsülje is meg!

Bika

Csütörtökön napközben úgy érzi, hogy valakinek gondja van önnel. Talán a megjelenésével vagy a viselkedésével, de az is lehet, hogy éppen egy kiugró eredménye bosszantja az illetőt. A kérdés mindössze az, hogy miért kellene önnek ezzel foglalkoznia? Legyen mindez az ő baja!

Ikrek

Váratlan konfliktusa lehet ma valakivel a közvetlen környezetében. A béke érdekében most nem vállalja fel a véleményét. Higgye el, teljesen fölöslegesen fogja vissza magát ennyire, ráadásul az illetőt abban a hitben hagyja, hogy minden rendben van a viselkedésével…

Rák

Önnek a Bak Hold ma még mély érzéseket jelez, de sértődékenységet és gyanakvást is hozhat. Érdemes jó irányba csatornázni most az energiákat, mert különleges meglátások és erős intuíció is jellemezheti ezt a napot. Délután már felszabadulást jeleznek a Vízöntő energiák.

Oroszlán

A Hold átlép a Vízöntőbe csütörtökön a nap közepén, ami az ön számára meglepő fordulatokat jelez. A valódi gondolatok és vélemények kerülhetnek felszínre egy olyan ügyben, amelyre eddig talán nem ez volt a jellemző. Úgy tűnik, végre őszinte válaszokat kap valakitől.

Szűz

A délelőtti Neptunusz-fényszög miatt hallgasson elsősorban az ösztöneire, különösen akkor, ha egy magánélettel kapcsolatos lehetőségről dönt. Talán elsőre nem a legracionálisabb utat diktálja a szíve, de nagy az esély arra, hogy ez lesz a jó döntés.

Mérleg

Délelőtt a Bak Hold rendezetté teszi, és ez nagy segítség, mert a Jupiter jelzi, hogy jöhet is néhány kihívás. Délután már nehezebben koncentrál, cserébe viszont sokkal jobb a hangulata is. Ha nem megy a munka, ne is erőltesse!

Skorpió

Látható az égen egy Merkúr–Neptunusz kvadrát, ami elbizonytalaníthatja, tanácstalan lehet. Délután viszont már a Vízöntő jegyében jár a Hold, és ön sokkal kiegyensúlyozottabb lesz. Jó hírt kaphat, kedvező fejlemény jöhet.

Nyilas

Délelőtt talán lehangoltabb lehet a szokásosnál, amit talán egy kellemetlen hír vagy valakinek a hiánya okozhat önben. Nem kell hagynia, hogy ebben a hangulatban teljen az egész nap! Igyon meg egy finom kávét valakivel, akivel beszélgethet! Délutánra elfújja a rosszkedvét a Vízöntő Hold.

Bak

Ha ön odateszi magát, és sok energiát tesz bele valamibe, akkor joggal várja el, hogy más is így tegyen. Ma azonban könnyen előfordulhat, hogy valaki csalódást okoz, és kihátrál a feladatból. Nem baj, legalább a teljes dicsőség az öné!

Vízöntő

Csütörtökön délután belép a Hold a jegyébe, ettől az érzelmi és a fizikai energiája is megnő, és elegendő lehet arra, hogy olyasmiben is haladást érjen el, amitől tart, vagy nehezen veszi rá magát, hogy belekezdjen. Addig üsse a vasat, amíg meleg – ma ez legyen a mottója!

Halak

Váratlan helyzettel, kényes és különleges empátiát igénylő feladattal kezdődik a mai nap. Ehhez nem kis mértékben szüksége lesz a pszichológiai tapasztalataira, az emberismeretére is. Nagyon is jól látja a dolgokat, csak arra vigyázzon, hogy ne alkosson túl hamar véleményt!

 

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