Tényleg egy UFO jelent meg a kitörő vulkánnál? Megszólalt az űrkutató

Avi Loeb, a Harvard fizikusa lerántotta a leplet arról a zöld fényről, amelyet a Fülöp-szigeteken láttak felemelkedni egy vulkánból. Elképesztő felvételek rögzítették, ahogy a zöld tűzgolyó átszáguld az éjszakai égbolton a Mayon-hegy mögött, amely a bolygó egyik legaktívabb vulkánja. Vajon tényleg egy földönkívüli emelkedett fel a hegyből? A professzor választ adott a kérdésre.

Sokan földönkívüli űrhajóra gyanakodtak a látványos felvételek után

A harvardi fizikus is megvizsgálta a vulkán felett észlelt, földönkívülinek hitt fénygömböt

A lenyűgöző jelenséget május 25-án este 10:30 körül kezdték észlelni, és a csúcsot figyelő kamerák több szögből is rögzítették. Azonban az igazi rejtély csak azután kezdődött, hogy a zöld fény elhaladt. Amint a ragyogó narancssárga láva lefolyt a hegyoldalon, a megosztott videókon egy kicsi, fényes fehér pont látszott, amely felemelkedik az égbe.

A kísérteties felvétel természetesen felkavarta az interneten az önkéntes nyomozók fantáziáját, és sokan meg vannak győződve arról, hogy épp egy valódi földönkívüli távozásának lehetettek szemtanúi. Azonban Avi Loeb, neves elméleti fizikus most reagált az idegenekről szóló elméletekre:

„A felbukkanó fény valószínűleg egy műholdtól származó, a napfényt visszaverő csillogás. Több mint 10 000 kommunikációs műhold kering a Föld körül, így nem is olyan ritka, hogy ilyesmit látunk.”

A szakértő szerint a csillagászok egyszerűen csak egy látványos, egymillióhoz egy esélyű véletlen optikai csalódást kaptak lencsevégre. Azonban a csillagászati jelenség a környékbeli lakosokat teljesen megrémítette. Egy pánikba esett helyi lakos Los Baños városából elismerte, hogy azt hitte, rakétáról van szó, annyira fényes volt.

Hozzátette: „Kevesebb mint egy másodpercig ragyogott élénkzölden és fehéren, mielőtt eltűnt a felhők között.”

Először a Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (PHIVOLCS) riasztott, azt állítva, hogy technikusai rögzítették, ahogy egy meteor a Mayon vulkán északi lejtőjébe csapódik. Miután alaposabban megvizsgálták az adatokat, az ügynökség visszavonta állítását, megerősítve, hogy a kozmikus szikla valójában ártalmatlanul elpárolgott a levegőben.