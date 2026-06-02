Máris pletykálnak, magyar focistákat igazolna a Fradi

Borbély Balázs kinevezése után már „csak” a keretet kell frissíteni a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Ahogy tavaly, úgy idén is biztosra vehető, hogy a Fradi igazolásai között bőven lesznek magyarok, akikkel könnyebb betartani az MLSZ „magyarszabályát”. Arról hallani, hogy válogatott kerettag középpályás jön a zöld-fehérekhez, illetve idén nyáron is lehet üzlet a paksiakkal. A ZTE-vel éppen az FTC ellen kupadöntőt játszó Szendrei Norbert magyar szinten nem olcsón, 1,5 millió euróért (540 millió forintért) érkezhetne.

A kupadöntős ellenfél Szendrei a Fradi igazolása lehet (Fotó: www.arpadkurucz.com)

Szendrei Norbert a bajnokságban ötödik helyen záró, s kupadöntős ZTE erőssége volt a legutóbbi szezonban. Jelenleg éppen Marco Rossi keretében készül arra, hogy pénteken a finnek ellen bemutatkozhasson a válogatottban. Őt a Ferencváros mellett a lengyel élcsapatok, a Legia és a Wisla Plock is vinné. Erről az Öltözőn túl Facebook-oldal is beszámolt.

Újabb paksi alapember lehet a Fradi igazolásai között

Az elmúlt átigazolási időszakokban a Ferencváros rendre szerződtetett labdarúgókat Paksról. Tavaly nyáron Ötvös Bence, idén februárban Osváth Attila érkezett. A mostani szerzemény Vas Gábor lehet, a 22 éves védő korábban szintén volt már válogatott kerettag.