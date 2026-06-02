RETRO RÁDIÓ

Máris pletykálnak, magyar focistákat igazolna a Fradi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Edző már van, játékosok még jöhetnek. Borbély Balázs kinevezése után egerszegi és paksi focista is lehet a Fradi igazolásai között.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.02. 19:00
ferencváros borbély balázs szendrei norbert

Borbély Balázs kinevezése után már „csak” a keretet kell frissíteni a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Ahogy tavaly, úgy idén is biztosra vehető, hogy a Fradi igazolásai között bőven lesznek magyarok, akikkel könnyebb betartani az MLSZ „magyarszabályát”. Arról hallani, hogy válogatott kerettag középpályás jön a zöld-fehérekhez, illetve idén nyáron is lehet üzlet a paksiakkal. A ZTE-vel éppen az FTC ellen kupadöntőt játszó Szendrei Norbert magyar szinten nem olcsón, 1,5 millió euróért (540 millió forintért) érkezhetne.

Szendrei a Fradi igazolása
A kupadöntős ellenfél Szendrei a Fradi igazolása lehet (Fotó: www.arpadkurucz.com)

Szendrei Norbert a bajnokságban ötödik helyen záró, s kupadöntős ZTE erőssége volt a legutóbbi szezonban. Jelenleg éppen Marco Rossi keretében készül arra, hogy pénteken a finnek ellen bemutatkozhasson a válogatottban. Őt a Ferencváros mellett a lengyel élcsapatok, a Legia és a Wisla Plock is vinné. Erről az Öltözőn túl Facebook-oldal is beszámolt.

Újabb paksi alapember lehet a Fradi igazolásai között

Az elmúlt átigazolási időszakokban a Ferencváros rendre szerződtetett labdarúgókat Paksról. Tavaly nyáron Ötvös Bence, idén februárban Osváth Attila érkezett. A mostani szerzemény Vas Gábor lehet, a 22 éves védő korábban szintén volt már válogatott kerettag.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu