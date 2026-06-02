Katalin döntött: kiderült, mit ehet és mit ihat Vilmos herceg az ágyban
Újabb hálószobatitok a hercegi pár életéből. Komoly szabályt kapott Vilmos herceg az ágyban.
A brit királyi család életét gyakran övezi kíváncsiság, különösen, ha a kulisszák mögötti hétköznapokról van szó. Bár sokan azt gondolnák, hogy a hercegi pár otthonában minden a protokoll körül forog, most megtudhattuk, milyen szabályokat követ Vilmos herceg az ágyban.
Van, amit nem tehet meg Vilmos herceg az ágyban
Katalin hercegné különösen ügyel arra, hogy az otthonuk nyugodt és rendezett maradjon. Ennek része az is, hogy a hálószobát kizárólag a pihenés helyének tekinti. Emiatt állítólag nem rajong azért, ha valaki nassol vagy egy itallal telepszik le az ágyba.
A hercegné úgy véli, hogy az esti kikapcsolódást és a minőségi alvást könnyebb megőrizni, ha a hálószoba mentes marad az olyan zavaró tényezőktől, mint az ételmaradékok vagy a kiömlött italok nyomai.
Persze a családi béke érdekében Vilmos herceg sem marad teljesen szabályok nélkül. A beszámolók szerint felesége rendszeresen olvas szakmai anyagokat, különböző kutatásokat és könyveket, amelyek gyakran az ágy mellett vagy akár az ágyon kötnek ki. Ezek a papírok néha zavarják a herceget, miközben persze rendkívül büszke a felesége munkájára.
A pár életének egy másik érdekes részlete, hogy tudatosan próbálják távol tartani maguktól a technológiát az esti órákban. Állítólag sem telefonokat, sem táblagépeket nem használnak a hálószobában, mert fontosnak tartják, hogy a nap végén ne a képernyőre, hanem egymás társaságára figyeljenek.
Bár ezek a szokások elsőre szigorúnak tűnhetnek, jól mutatják, hogy a hercegi pár a magánéletében is nagy hangsúlyt fektet a nyugodt környezetre és a családdal töltött minőségi időre – írja a life.hu internertes portál.
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