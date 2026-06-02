Katalin döntött: kiderült, mit ehet és mit ihat Vilmos herceg az ágyban

A brit királyi család életét gyakran övezi kíváncsiság, különösen, ha a kulisszák mögötti hétköznapokról van szó. Bár sokan azt gondolnák, hogy a hercegi pár otthonában minden a protokoll körül forog, most megtudhattuk, milyen szabályokat követ Vilmos herceg az ágyban.

Katalin hercegné szabálya szerint nem ehet vagy ihat Vilmos herceg az ágyban (Fotó: Neil Hall)

Van, amit nem tehet meg Vilmos herceg az ágyban

Katalin hercegné különösen ügyel arra, hogy az otthonuk nyugodt és rendezett maradjon. Ennek része az is, hogy a hálószobát kizárólag a pihenés helyének tekinti. Emiatt állítólag nem rajong azért, ha valaki nassol vagy egy itallal telepszik le az ágyba.

A hercegné úgy véli, hogy az esti kikapcsolódást és a minőségi alvást könnyebb megőrizni, ha a hálószoba mentes marad az olyan zavaró tényezőktől, mint az ételmaradékok vagy a kiömlött italok nyomai.

Persze a családi béke érdekében Vilmos herceg sem marad teljesen szabályok nélkül. A beszámolók szerint felesége rendszeresen olvas szakmai anyagokat, különböző kutatásokat és könyveket, amelyek gyakran az ágy mellett vagy akár az ágyon kötnek ki. Ezek a papírok néha zavarják a herceget, miközben persze rendkívül büszke a felesége munkájára.

A pár életének egy másik érdekes részlete, hogy tudatosan próbálják távol tartani maguktól a technológiát az esti órákban. Állítólag sem telefonokat, sem táblagépeket nem használnak a hálószobában, mert fontosnak tartják, hogy a nap végén ne a képernyőre, hanem egymás társaságára figyeljenek.

Bár ezek a szokások elsőre szigorúnak tűnhetnek, jól mutatják, hogy a hercegi pár a magánéletében is nagy hangsúlyt fektet a nyugodt környezetre és a családdal töltött minőségi időre – írja a life.hu internertes portál.