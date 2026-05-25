Komoly terveket sző Vilmos herceg! A jövője a tét

Vilmos herceg radikális új lépése mutatja, hogy azt csinálja, amire éppen költ, és ez hatalmas jele lehet annak, hogy milyen jövő felé halad a trón várományosa.

Jelentések szerint a walesi herceg 500 millió fontért eladná a cornwall-i hercegségi birtokának egyötödét. Hírek szerint a pénzt a lakhatási és a természeti válság kezelésére fordítaná.

Vilmos herceg a múltban azt nyilatkozta, hogy nem akar hagyományos földbirtokos lenni, a napirendjén sok változás szerepel, amiket meg fog valósítani, ha király lesz belőle. A királyi szakértő, Jennie Bond úgy véli, hogy ez egy tökéletes példája annak, hogy Katalin hercegné férje betartja a szavát, és azt teszi, amit korábban mondott.

Vilmos herceg változást akar elérni, ha király lesz, akkor pedig drámai módon fel fogja rázni a dolgokat.

Azt mondja, több akar lenni, mint egy hagyományos földbirtokos. Célja, hogy azokat a dolgokat helyezze előtérbe, amelyek jobbá teszik az emberek életét. William számára a hatás és a kézzelfogható eredmények a legfontosabbak

– idézi a Mirror a szakértőt.

A Cornwalli Hercegség eredete 1337-ig nyúlik vissza, amikor III. Eduárd király megalapította a birtokot, hogy pénzügyi forrást biztosítson fia és örököse számára. A portfólió ma 2000 és 3000 közötti ingatlant foglal magában Anglia és Wales 23 megyéjében, és nagyjából 130 000–140 000 holdnyi területet fed le. A walesi herceget bírálatok érték, különösen a múltban a hajléktalanság csökkentésére és felszámolására irányuló kampánya miatt, mivel a királyi család tagja.

„Úgy gondolom, mindannyiunknak kedvez, ha mindenkinek joga van a biztonságos és stabil otthonhoz. Nincs más szándékom, mint kétségbeesetten próbálni segíteni a rászoruló embereken. És ezt a szerepem részének tekintem: miért is lennék itt, ha nem használnám megfelelően ezt a pozíciót arra, hogy befolyásoljam a dolgokat és segítsek az embereken, ahol csak tudok?” – reagált korábban a bírálatokra.

Hozzátette, hogy gyakorlati lépéseket kell tenni a válság felszámolására és kezelésére. Jennie Bond szerint ez csodálatra méltó és szerinte radikális változásokat fog behozni királyként a hagyományoktól eltérően.