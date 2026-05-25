Vilmos herceg filter nélkül odaszúrt a brit X-faktornak
Kínos jelenet borzolta a kedélyeket a brit X-Faktor élő elődöntőjében, ugyanis Vilmos herceg nyilvánosan odaszúrt Simon Cowellnek.
Komoly meglepetést okozott Vilmos herceg, amikor egy rádióinterjúban nyíltan beszólt Simon Cowellnek. Az egész jelenet ráadásul később a Britain’s Got Talent élő adásában is előkerült. A műsor Nagy-Britannia egyik legismertebb tehetségkutatója, amelyet sokan a brit X-Faktorként emlegetnek, bár itt nemcsak énekesek, hanem különféle produkciók versenyeznek egymással.
A műsorvezető páros, Ant McPartlin és Declan Donnelly az adás elején árulta el, hogy Amanda Holden majdnem lemaradt az elődöntőről, mert a Scilly-szigeteken rekedt.
Amanda majdnem nem ért ide a héten
– jegyezték meg sejtelmesen, mire Amanda csak annyit felelt:
Ez igaz.
Ezután bejátszottak egy részletet Amanda rádióműsorából, amelyben Vilmos herceggel beszélgetett. A Heart Breakfast adásában Amanda arról panaszkodott, hogy reméli, elindulnak a helikopterek a szigetről, mert vissza kell érnie a Britain’s Got Talent forgatására.
A beszélgetés azonban gyorsan váratlan fordulatot vett. Amanda viccelődve felajánlotta a hercegnek, hogy ugorjon be zsűritagnak.
Ha még itt leszel, akár élőben is megcsinálhatnánk, lehetnél az ötödik zsűritag
– mondta neki.
Vilmos herceg megragadta az alkalmat, hogy beszólhasson
Vilmos pedig azonnal lecsapta a magas labdát, és keményen odaszúrt Simon Cowellnek.
Igen, szerintem biztosan jobban csinálnám Simonnál
– mondta a 43 éves herceg.
Amanda annyira belefeledkezett a beszélgetésbe, hogy gondolkodás nélkül egyetértett vele, ami csak még kellemetlenebbé tette a helyzetet.
A nézők természetesen azonnal ráharaptak a jelenetre. Volt, aki azt írta: „Ha Vilmos herceg így folytatja, helye lesz a döntőben.”
Egy másik rajongó pedig úgy fogalmazott: „Tényleg zseniális lenne, ha Vilmos herceg zsűrizne a fináléban.”
Amikor a videót levetítették a stúdióban, Simon Cowell láthatóan megdöbbent, a kamerák pedig elcsípték a reakcióját is. Ant és Dec rögtön viccelődni kezdtek azzal, hogy Vilmos talán Simon állására pályázik.
Amanda később kínosan megjegyezte:
Ez egy kicsit kellemetlen lesz, ha Vilmos herceg ott lesz a Royal Varietyn.
Simon azonban végül higgadtan reagált.
Nem számít
– mondta.
Sőt, amikor Amanda arról kérdezte, szerinte Vilmos jó ötödik zsűritag lenne-e, Cowell meglepő választ adott.
Briliáns lenne
– jelentette ki, majd a The Sun szerint hozzátette, hogy ezt mindenképpen meg kellene valósítani.
