Vilmos herceg filter nélkül odaszúrt a brit X-faktornak

Komoly meglepetést okozott Vilmos herceg, amikor egy rádióinterjúban nyíltan beszólt Simon Cowellnek. Az egész jelenet ráadásul később a Britain’s Got Talent élő adásában is előkerült. A műsor Nagy-Britannia egyik legismertebb tehetségkutatója, amelyet sokan a brit X-Faktorként emlegetnek, bár itt nemcsak énekesek, hanem különféle produkciók versenyeznek egymással.

Vilmos herceg nem kertelt, kellemetlen helyzetbe hozta a műsor zsűrijének tagjait

A műsorvezető páros, Ant McPartlin és Declan Donnelly az adás elején árulta el, hogy Amanda Holden majdnem lemaradt az elődöntőről, mert a Scilly-szigeteken rekedt.

Amanda majdnem nem ért ide a héten

– jegyezték meg sejtelmesen, mire Amanda csak annyit felelt:

Ez igaz.

Ezután bejátszottak egy részletet Amanda rádióműsorából, amelyben Vilmos herceggel beszélgetett. A Heart Breakfast adásában Amanda arról panaszkodott, hogy reméli, elindulnak a helikopterek a szigetről, mert vissza kell érnie a Britain’s Got Talent forgatására.

A beszélgetés azonban gyorsan váratlan fordulatot vett. Amanda viccelődve felajánlotta a hercegnek, hogy ugorjon be zsűritagnak.

Ha még itt leszel, akár élőben is megcsinálhatnánk, lehetnél az ötödik zsűritag

– mondta neki.

Vilmos herceg megragadta az alkalmat, hogy beszólhasson

Vilmos pedig azonnal lecsapta a magas labdát, és keményen odaszúrt Simon Cowellnek.

Igen, szerintem biztosan jobban csinálnám Simonnál

– mondta a 43 éves herceg.

Amanda annyira belefeledkezett a beszélgetésbe, hogy gondolkodás nélkül egyetértett vele, ami csak még kellemetlenebbé tette a helyzetet.

A nézők természetesen azonnal ráharaptak a jelenetre. Volt, aki azt írta: „Ha Vilmos herceg így folytatja, helye lesz a döntőben.”

Egy másik rajongó pedig úgy fogalmazott: „Tényleg zseniális lenne, ha Vilmos herceg zsűrizne a fináléban.”

Amikor a videót levetítették a stúdióban, Simon Cowell láthatóan megdöbbent, a kamerák pedig elcsípték a reakcióját is. Ant és Dec rögtön viccelődni kezdtek azzal, hogy Vilmos talán Simon állására pályázik.

Amanda később kínosan megjegyezte:

Ez egy kicsit kellemetlen lesz, ha Vilmos herceg ott lesz a Royal Varietyn.

Simon azonban végül higgadtan reagált.

Nem számít

– mondta.