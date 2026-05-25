Kigyulladt egy családi ház Magyarországon, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Több helyről is riasztották a lánglovagokat. Kigyulladt egy családi ház Szentesen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.25. 07:05
Megfékezték a lángokat a tűzoltók a Csongrád-Csanád vármegyei Szentesen, ahol egy a konyhában felrobbant gázpalack miatt keletkezett tűz egy száz négyzetméteres családi házban - közölte a katasztrófavédelem hétfőre virradó éjszaka az MTI-vel.

A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltókat is riasztották a családi házhoz Szentesre Fotó: Gé

Tájékoztatásuk szerint a Gergely utcában található, téglaépítésű, fa födémszerkezetű családi házban a tűzoltók hét vízsugárral oltották el a tüzet. A lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy ötven négyzetméteres, fa födémszerkezetű melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók dolgoztak a tűz megszüntetésén.

 

