Aggasztó: napok óta nem találják az eltűnt Tamást
A rendőrség a lakossághoz fordult.
A Szegedi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó L. Tamás eltűnésének ügyében.
Napok óta nem találják az eltűnt Tamást - nagy erőkkel keresik a rendőrök
A rendőrségre érkezett bejelentés szerint a 48 éves férfi 2026. május 11-én a kora délután a szegedi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról.
L. Tamás 175 cm magas, testes, kopasz, barna szemű, karján tetoválás van.
Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Szegedi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az eltűnt férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre