RETRO RÁDIÓ

Aggasztó: napok óta nem találják az eltűnt Tamást

A rendőrség a lakossághoz fordult.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.16. 12:15
eltűnt Eltűnt Személyek Keresés körözés rendőrség keresés

A Szegedi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó L. Tamás eltűnésének ügyében.

Budapest,,Hungary,-,05.27.2024,-,Hungarian,Police,Car,Side
A rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

Napok óta nem találják az eltűnt Tamást - nagy erőkkel keresik a rendőrök

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint a 48 éves férfi 2026. május 11-én a kora délután a szegedi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról.

L. Tamás 175 cm magas, testes, kopasz, barna szemű, karján tetoválás van.

Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A Szegedi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az eltűnt férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu