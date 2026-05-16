Aggasztó: napok óta nem találják az eltűnt Tamást

A Szegedi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó L. Tamás eltűnésének ügyében.

A rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Napok óta nem találják az eltűnt Tamást - nagy erőkkel keresik a rendőrök

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint a 48 éves férfi 2026. május 11-én a kora délután a szegedi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról.

L. Tamás 175 cm magas, testes, kopasz, barna szemű, karján tetoválás van.

Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.