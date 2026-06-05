Ez gyorsan ment: Dua Lipáéknál máris jön a következő

Bár Dua Lipa és Callum Turner már hivatalosan is összekötötték az életüket egy szűk körű londoni szertartáson, a java még csak most következik. A sztárpár ugyanis egy nagyszabású, többnapos esküvői ünnepségre készül Szicíliában, ahol a hírek szerint több száz világsztár társaságában ünnepelnek majd.

Dua Lipa egy privát szertartás után pompás bulit tervez Dua Lipa Fotó: NurPhoto via AFP

Dua Lipa második esküvője egy időre megbénítja Szicíliát

A popsztár és színész szerelme vasárnap egy meghitt ceremónián teljesedett be a londoni Marylebone városházán, ahol mindössze néhány közeli családtag és barát vett részt. A visszafogott esküvő azonban csupán az első felvonás volt.

A beszámolók szerint a pár Palermo történelmi központjában tartja majd az igazi ünneplést, amely három napon át tart. A szervezők állítólag több ikonikus helyszínt is kibéreltek, miközben a rendezvény körüli titoktartásra különösen nagy hangsúlyt fektetnek. Helyi források szerint egyes területeket ideiglenesen le is zárhatnak a vendégek nyugalma érdekében.

A luxusesemény pénteken veszi kezdetét exkluzív fogadásokkal és elegáns vacsorákkal, majd a vendégek egy lenyűgöző történelmi villába utaznak, ahol a fő ünnepséget rendezik meg. A pletykák szerint mintegy 300 meghívott érkezhet a szicíliai városba, köztük számos világhírű zenész, modell és divatikon.

Az sem kizárt, hogy a vendégek különleges zenei produkcióval is készülhetnek, ugyanis bennfentesek szerint Dua egyik közeli barátja, Elton John is feltűnhet az eseményen. A divatvilág nagyágyúi szintén jelen lehetnek, és olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy Donatella Versace egy különleges ruhakölteményen dolgozik az énekesnő számára.

A bennfentesek szerint az egész esemény inkább hasonlít majd egy hollywoodi film díszleteire, mint egy hagyományos esküvőre. Pompás helyszínek, sztárvendégek, szigorú biztonsági intézkedések és mesés dekoráció várható. Dua Lipa és Callum Turner nagy napja az év egyik legemlékezetesebb celebesküvője lesz - írja a Metro.