Rekordsebességgel robbant be a zenei életbe Dua Lipa, aki 30 éves korára elmondhatja, hogy 3 Grammy és 7 BRIT-díjjal rendelkezik, miközben eddig mindössze három albumot készített. A filmezésbe is belekóstolt, szexin domborított a Barbie és az Argylle: A szuperkém című moziban. Együtt énekelt többek közt Elton Johnnal és Kylie Minogue-gal, miközben a világmárkák (a Revlontól a Pepsin, a Pumán és a Porschén át az olyan divatházakig, mint a Chanel, a Versace vagy az Yves Saint Laurent ) sorban állnak, hogy együtt dolgozhassanak vele.

Dua Lipa gyorsan bikinibemutatót tartott, mielőtt 30 éves lett (Fotó: NurPhoto via AFP)

Dua Lipa az Instagram-oldalán gyorsan bikini-bemutatót tartott, mielőtt pénteken behúzta a harmadik X-et, bizonyítva, hogy pipával és búvárszemüveggel is lehet szexi valaki.

Dua Lipa szexi ruciban ünnepelte a 30. szülinapját

Igaz, a szülinapján talán egy fokkal még szexibbre vette a figurát, miközben lelkes és okos összegzést írt azok számára, akik fontosak neki, s persze azoknak is, akiknek ő fontos.

„30! 30! 30! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a születésnapi jókívánságokat! Ez az utolsó kör a nap körül kétségkívül a kedvenc évem volt eddig. Az elmúlt 10 év volt a leghihetetlenebb utazás, amiről valaha is álmodhattam... A 20-as éveim színtiszta VARÁZSLAT volt. A kihívásaik és a kínos pillanatok együtt, ugyanakkor azoknál jóval több szeretettel, örömmel és leckével, mint amit valaha is elképzeltem. Nagyon hálás vagyok az út minden egyes lépéséért és mindenért, amit azért tettem, hogy eljussak idáig.

(...)

(Basszus, ez hosszú volt — de csak egyszer vagyok 30, szóval jön majd még egy újabb hosszú bejegyzés 40 évesen.)

Szeretem ezt az életet, szeretem ezt az utazást, és soha egyetlen pillanatát sem veszem biztosra. Igyunk a következő 30-ra és tovább... ez egyre jobb lesz!

Csók-csók, puszi:

Dua”

sdfgf