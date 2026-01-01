RETRO RÁDIÓ

A Házasság első látásra felesége még szilveszterkor is rúgott egyet az exférjébe: „Minden toxikus dolgot kizárok”

Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel szerelme meseszerűen alakult, majd rémálommá vált. A Házasság első látásra exfelesége az újévi bejegyzésében fájó utalásokat tett a férfira és a kapcsolatukra.

Szerző: Prac Lee
Létrehozva: 2026.01.01. 20:00
házasság első látásra tv2 feleség

Rossz döntésnek nevezte a házasságát a Házasság első látásra felesége? Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel – a harmadik évadból egyedüliként – kölcsönösen igent mondott a kísérlet végén a folytatásra, ám azóta csúnyán szakítottak, a sebek pedig még nem gyógyultak be. Kármen még az év utolsó perceiben is odaszúrt a filozofikus gondolkodású Daninak.

Házasság első látásra Kármenje és Danija a közösségi oldalaikon hadakozik.
A Házasság első látásra 2025-ös évadának párja csúnyán szakított (Fotó: Metropol/TV2)

Online háborút vív a Házasság első látásra párja?

A Házasság első látásra Kármenje élte meg talán a legnagyobb mélységeket és magasságokat a társkereső reality harmadik évadában. Kármen és Dani kapcsolata első látásra szerelemnek ígérkezett, jóformán ott is hagyták a kísérletet, mondván: ők készen vannak. Majd – a nézők számára – derült égből villámcsapásként minden megromlott, s Kármen többször is kamerák kereszttüzében ordibált a férjével. Bár végül a döntő pillanatban a folytatás mellett határoztak, azóta tudjuk: végleg szakítottak.

Közösségi oldalaikon gyakran szúnak oda egymásnak azóta is, bár Dani már több energiát fektet egy másik exfeleséggel való munkába: Miló Vikivel a bántalmazott nők mellett igyekeznek kiállni.

Kármen a 2025-ös éve összegzésekor azonban még súlyos állításokat fogalmazott meg, s nem lehetett nem a Danival való viharos, már-már toxikus kapcsolatára asszociálni.

„Végre búcsút inthetünk ennek az évnek!” – fakadt ki az Instagramon. „Idén hoztam nagyon sok rossz döntést, de ezekből tanultam, formálódtam. 2025-ben hagyok mindent, ami már nem szolgál. 2026-ban pedig nem adok terek olyan embereknek, akik nem építenek, és teljes mértékben tudatos leszek – írta eltökélten, alighanem azt is megfogadva, hogy nem ad több új esélyt a Danival való kapcsolatának. 

Bízom abban, hogy az Univerzum a legjobbat akarja nekem, és ennek teret adok azzal, hogy minden toxikus dolgot kizárok az életemből, és otthagyom 2025-ben

– szúrt még oda a 2025-ös évének egyik legmeghatározóbb karakterének, azaz az exférjének…

A Házasság első látásra szereplői, Kármen és Dani kapcsolatában az összeköltözés is sarkalatos pont volt... (Fotó: TV2)

 „Soha életemben nem éreztem ilyen magányosnak magam”

Míg Kármen ezúttal csak utalgatott a Danival való kapcsolatára, a volt férje nemrég nem volt ilyen tapintatos. Még novemberben, a végső döntés meghozatala előtt Szilágyi Dani Instagram-oldalán, amikor a rajongók az esetleges folytatásról érdeklődtek, így felelt:

Van egy feleségem, akinek az állapota instabil. De őt mindössze a kísérletből ismerem. Azért ennyire instabil, mert a kísérletben van, vagy eleve ilyen? Megkaphatom erre a választ a kísérlet folyamán? Érdekel-e annyira az, hogy segítsek neki, hogy ennek adok esélyt utána?

– filozofált Házasság első látásra Danija Kármen kapcsán.

Azóta már tudjuk: nem tudták megmenteni a kapcsolatukat, a döntés kapcsán Kármen a Tényeknek elmondta:

Igazából megpróbáltuk, összeköltöztünk, de nem ment el pozitív irányba ez az egész. Én sajnos soha életemben nem éreztem ilyen magányosnak magam, mint ebben az időszakban” – vallotta meg a karácsonykor még betegeskedő, de 2026-ra nagy terveket dédelgető táplálkozási tanácsadó, bikini fitnesz modell.

 

