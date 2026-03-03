RETRO RÁDIÓ

Újabb három körzetben nagy a FIDESZ előny

Itt vannak a legfrissebb adatok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 12:19
fidesz Demokratikus Koalíció (DK) Magyar Péter

A legújabb párttámogatottsági adatok: három körzetben is nagyon vezet a Fidesz

Újabb három választókerület párttámogatottsági adatait szerezte meg a Mandiner. A birtokunkban lévő kutatás alapján egy borsodi. egy komáromi és egy vas vármegyei körzetben is nagyon vezet a Fidesz.

Fidesz
Újabb három választókerület adatait ismerhetjük meg: nagyon vezet a Fidesz

Hatalmas Fidesz-előny Vasban

A Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 48 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 28 százalék a Tiszára,
  • 2 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 2 százalék egyéb létező pártra.
  • 2 százalék nem menne el,
  • a választók 7 százaléka bizonytalan, 
  • míg 7 százalék nem mondta meg kire voksolna.
Így állnak a pártok a Vas vármegyei kettes körzetben

 

Ebben a választókerületben indul Ágh Péter, a Fidesz részéről. Magyar Péter azt mondta korábban, hogy ebben a körzetben a Tisza jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza-vezér. 

Ózdon előnyben a kormánypártok

A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 45 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 26 százalék a Tiszára,
  • 7 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Jobbikra,
  • 1 százalék egyéb létező pártra.
  • 1 százalék nem menne el,
  • a választók 8 százaléka bizonytalan, 
  • míg 9 százalék nem mondta meg kire voksolna.
Így áll a pártok támogatottsága Ózdon és környékén

 

Ebben a körzetben indul Csuzda Gábor a Fidesz részéről. Magyar Péter kedden látogat ebbe a körzetbe. 

Komáromban is Fidesz-vezetés

A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Kormárom és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 43 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 34 százalék a Tiszára,
  • 4 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
  • 1 százalék egyéb létező pártra százaléka.
  • A választók 7 százaléka bizonytalan, 
  • míg 6 százalék nem mondta meg kire voksolna.
A Fidesz vezet Komárom-Esztergom megye 3-as körzetében is

 

Ebben a választókerületben Czunyiné Bertalan Judit indul a Fidesz részéről. A komáromi akkumulátorgyár körül politikia hisztériakeltést évek óta csinálja a helyi ellenzék, és jól láthatóan ez nem hatott a helyi közéletre. 

