Újabb három körzetben nagy a FIDESZ előny
Itt vannak a legfrissebb adatok.
A legújabb párttámogatottsági adatok: három körzetben is nagyon vezet a Fidesz
Újabb három választókerület párttámogatottsági adatait szerezte meg a Mandiner. A birtokunkban lévő kutatás alapján egy borsodi. egy komáromi és egy vas vármegyei körzetben is nagyon vezet a Fidesz.
Hatalmas Fidesz-előny Vasban
A Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
- 48 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
- 28 százalék a Tiszára,
- 2 százaléka a Mi Hazánkra,
- 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
- 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
- 2 százalék egyéb létező pártra.
- 2 százalék nem menne el,
- a választók 7 százaléka bizonytalan,
- míg 7 százalék nem mondta meg kire voksolna.
Ebben a választókerületben indul Ágh Péter, a Fidesz részéről. Magyar Péter azt mondta korábban, hogy ebben a körzetben a Tisza jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza-vezér.
Ózdon előnyben a kormánypártok
A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
- 45 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
- 26 százalék a Tiszára,
- 7 százaléka a Mi Hazánkra,
- 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
- 1 százaléka a Jobbikra,
- 1 százalék egyéb létező pártra.
- 1 százalék nem menne el,
- a választók 8 százaléka bizonytalan,
- míg 9 százalék nem mondta meg kire voksolna.
Ebben a körzetben indul Csuzda Gábor a Fidesz részéről. Magyar Péter kedden látogat ebbe a körzetbe.
Komáromban is Fidesz-vezetés
A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Kormárom és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
- 43 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
- 34 százalék a Tiszára,
- 4 százaléka a Mi Hazánkra,
- 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
- 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
- 1 százalék egyéb létező pártra százaléka.
- A választók 7 százaléka bizonytalan,
- míg 6 százalék nem mondta meg kire voksolna.
Ebben a választókerületben Czunyiné Bertalan Judit indul a Fidesz részéről. A komáromi akkumulátorgyár körül politikia hisztériakeltést évek óta csinálja a helyi ellenzék, és jól láthatóan ez nem hatott a helyi közéletre.
