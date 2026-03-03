Újabb három körzetben nagy a FIDESZ előny

A legújabb párttámogatottsági adatok: három körzetben is nagyon vezet a Fidesz

Újabb három választókerület párttámogatottsági adatait szerezte meg a Mandiner. A birtokunkban lévő kutatás alapján egy borsodi. egy komáromi és egy vas vármegyei körzetben is nagyon vezet a Fidesz.

Újabb három választókerület adatait ismerhetjük meg: nagyon vezet a Fidesz

Hatalmas Fidesz-előny Vasban

A Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

48 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

28 százalék a Tiszára,

2 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

2 százalék egyéb létező pártra.

2 százalék nem menne el,

a választók 7 százaléka bizonytalan,

míg 7 százalék nem mondta meg kire voksolna.

Így állnak a pártok a Vas vármegyei kettes körzetben

Ebben a választókerületben indul Ágh Péter, a Fidesz részéről. Magyar Péter azt mondta korábban, hogy ebben a körzetben a Tisza jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza-vezér.

Ózdon előnyben a kormánypártok

A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

45 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

26 százalék a Tiszára,

7 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

1 százaléka a Jobbikra,

1 százalék egyéb létező pártra.

1 százalék nem menne el,

a választók 8 százaléka bizonytalan,

míg 9 százalék nem mondta meg kire voksolna.

Így áll a pártok támogatottsága Ózdon és környékén

Ebben a körzetben indul Csuzda Gábor a Fidesz részéről. Magyar Péter kedden látogat ebbe a körzetbe.

Komáromban is Fidesz-vezetés

A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Kormárom és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

43 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

34 százalék a Tiszára,

4 százaléka a Mi Hazánkra,

4 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

1 százalék egyéb létező pártra százaléka.

A választók 7 százaléka bizonytalan,

míg 6 százalék nem mondta meg kire voksolna.

A Fidesz vezet Komárom-Esztergom megye 3-as körzetében is

Ebben a választókerületben Czunyiné Bertalan Judit indul a Fidesz részéről. A komáromi akkumulátorgyár körül politikia hisztériakeltést évek óta csinálja a helyi ellenzék, és jól láthatóan ez nem hatott a helyi közéletre.