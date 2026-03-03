"A Holdról is látszani fog": Minden idők legnagyobb eseményére készül Orbán Viktor
Debrecenben lesz a Háborúellenes Gyűlés.
Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés! Még lehet regisztrálni.
Jön 2026 legnagyobb Háborúellenes Gyűlése Debrecenben! Minden erejükkel bele akarnak minket rángatni az öldöklésbe, olajblokád alá vonnak és zsarolnak, de március 7-én minden eddiginél határozottabb üzenetet küldünk Brüsszelbe és Kijevbe: nem kérünk a pusztításból!
Regisztrálj még ma és állj ki te is a béke mellett:
- írja Orbán Viktor a Facebookon.
