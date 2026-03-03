RETRO RÁDIÓ

"A Holdról is látszani fog": Minden idők legnagyobb eseményére készül Orbán Viktor

Debrecenben lesz a Háborúellenes Gyűlés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 11:56
Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés! Még lehet regisztrálni.

Jön 2026 legnagyobb Háborúellenes Gyűlése Debrecenben! Minden erejükkel bele akarnak minket rángatni az öldöklésbe, olajblokád alá vonnak és zsarolnak, de március 7-én minden eddiginél határozottabb üzenetet küldünk Brüsszelbe és Kijevbe: nem kérünk a pusztításból!

Regisztrálj még ma és állj ki te is a béke mellett:

https://dpkor.hu/roadshow/debrecen/

- írja Orbán Viktor a Facebookon.

 

