Terrorfenyegetést jelent Európa számára a közel-keleti konfliktus
A magyar kormány egy fokozattal megemelte a terrorfenyegetettségi szintet a közel-keleti konfliktus miatt. Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint a Barátság kőolajvezeték kulcsfontosságú Magyarország számára, mivel az ország közvetlen tengeri kijárat nélkül csak vezetékeken juthat olajhoz. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a háborút minél előbb be kell fejezni, és az ország energiabiztonságát minden eszközzel védik.
Egy fokozattal megemeltük a terrorfenyegetettség készültségi szintjét. Ezt a miniszterelnök jelentette be szombaton a Védelmi Tanács ülése után. Erről és az esztergomi Háborúellenes Gyűlésről beszélt ma reggel a Mokkában Vitályos Eszter kormányszóvivő, aki elmondta, hogy a terrorfenyegetettségi szint megemelését az indokolta, hogy a közel-keleti konfliktus az Európában élő migránsok körében egyfajta agressziót válthat ki.
Ugye láthatjuk, hogy a Közel-Keleten micsoda véres háború zajlik, és folyamatos a térségben az a típusú nyomás, hogy például az Egyesült Arab Emirátusok városait folyamatosan támadják drónokkal, cirkálórakétákkal, ballisztikus rakétákkal, és ez nyilvánvaló, hogy az Európában élő migránsok körében is válthat ki egyfajta agressziót. Azt gondoljuk, hogy azok az országok, ahol sokkal több illegális migráns él, nagyobb veszélyben vannak, de Magyarország számára is jelenthet veszélyeztetést, és éppen ezért emeltük meg ezt a készültségi szintet.
– magyarázta a kormányszóvívó, majd azt is elmondta, a terrorfenyegetettségi szint emelése azt jelenti, hogy a nagyobb közösségi tereken, a rendezvényeken, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a Budapestre bevezető szakaszokon fokozottabb lesz a leendő készültség és védelem.
Múlt héten elrendelte a kormány a kiemelt fontosságú energia, infrastruktúra létesítmények védelmét. Ezen objektumok védelmére azért van szükség, mert az Ukrajnából érkező fenyegetések miatt a magyar kormánynak lépnie kellett. Ugyanis lehetett azt hallani, hogy több katonai vezető, több ukrán influenszer különböző fenyegetéseket intézett Magyarország ellen és a magyar kormány ellen.
Vitályos Eszter: mielőbb véget kell vetni a háborúnak!
Az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a Tiszát, Zelenszkijt és Ursula von der Leyent kell legyőzni. Ezzel kapcsolatban Vitályos Eszter elmondta, az teljesen nyilvánvalóvá vált most már mindenki számára, hogy az Európai Néppárt abban érdekelt, hogy folytatódjon a háború, hogy egy elhúzódó háború legyen.
Manfred Weber már odáig megy, hogy azt mondja, hogy európai címer alatt szeretne katonákat látni, ez az ő álma az ukrán fronton. A magyarok pedig azt gondolják, hogy minél hamarabb véget kell vetni a háborúnak, heti szinten 9000 körülbelül az áldozatok száma. Ez éves szinten meghaladja a 400 ezret.
Azt gondoljuk, hogy az elmúlt négy év alatt már bőven elegendő áldozatot szedett a háború, teljesen értelmetlen, nincs a fronton megoldás, és minél előbb békét kell kötni. Erre szeretnénk felhívni minden európai uniós tagállam és állampolgár figyelmét. Európai uniós állampolgár, többek között Magyar Péterét is.
– fogalmazott a kormányszóvivő, majd hozzátette, hogy Magyar Péter lepaktált az ukrán vezetéssel. Ez alatt pedig azt értette, hogy volt a müncheni biztonsági Konferencia, ahol érdekes módon pontosan azután történt meg az, hogy a Barátság-kőolajvezeték működését az ukránok leállították.
Pontosan lehet azt tudni, hogy Magyar Péter ukránbarát, és nyilván, mint az Európai Néppárt családjának a tagja, a Tisza Párt is támogatják, hogy a háború folytatódjon, és minden lehetséges eszközzel megpróbálják Magyarországon relativizálni a háborút és a háborús cselekményeket. Ez jól látszik a különböző nyilatkozataikból is.
– fejtette ki és ezután elárulta, hogy a Tisza emberei közt van olyan aki Kárpátaljáról származik.
Ő vajon hogy tud azoknak a családoknak a szemébe nézni, akikben mondjuk vannak olyan férfiak, akik mondjuk négy éve nem jönnek ki a lakásból, mert félnek a kényszersorozástól, vagy hogy tud azoknak a kárpátaljai családoknak a szemébe nézni, ahol mondjuk a szívbeteg férfit a kényszersorozásban elvitték, és meghalt gyakorlatilag a kiképzés alatt. Én egészen elfogadhatatlannak tartom ezt.
– tette hozzá.
