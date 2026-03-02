Terrorfenyegetést jelent Európa számára a közel-keleti konfliktus

Egy fokozattal megemeltük a terrorfenyegetettség készültségi szintjét. Ezt a miniszterelnök jelentette be szombaton a Védelmi Tanács ülése után. Erről és az esztergomi Háborúellenes Gyűlésről beszélt ma reggel a Mokkában Vitályos Eszter kormányszóvivő, aki elmondta, hogy a terrorfenyegetettségi szint megemelését az indokolta, hogy a közel-keleti konfliktus az Európában élő migránsok körében egyfajta agressziót válthat ki.

Vitályos Eszter: a háborút minél előbb be kell fejezni! Fotó: MW

Ugye láthatjuk, hogy a Közel-Keleten micsoda véres háború zajlik, és folyamatos a térségben az a típusú nyomás, hogy például az Egyesült Arab Emirátusok városait folyamatosan támadják drónokkal, cirkálórakétákkal, ballisztikus rakétákkal, és ez nyilvánvaló, hogy az Európában élő migránsok körében is válthat ki egyfajta agressziót. Azt gondoljuk, hogy azok az országok, ahol sokkal több illegális migráns él, nagyobb veszélyben vannak, de Magyarország számára is jelenthet veszélyeztetést, és éppen ezért emeltük meg ezt a készültségi szintet.

– magyarázta a kormányszóvívó, majd azt is elmondta, a terrorfenyegetettségi szint emelése azt jelenti, hogy a nagyobb közösségi tereken, a rendezvényeken, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a Budapestre bevezető szakaszokon fokozottabb lesz a leendő készültség és védelem.

Múlt héten elrendelte a kormány a kiemelt fontosságú energia, infrastruktúra létesítmények védelmét. Ezen objektumok védelmére azért van szükség, mert az Ukrajnából érkező fenyegetések miatt a magyar kormánynak lépnie kellett. Ugyanis lehetett azt hallani, hogy több katonai vezető, több ukrán influenszer különböző fenyegetéseket intézett Magyarország ellen és a magyar kormány ellen.

Vitályos Eszter: mielőbb véget kell vetni a háborúnak!

Az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a Tiszát, Zelenszkijt és Ursula von der Leyent kell legyőzni. Ezzel kapcsolatban Vitályos Eszter elmondta, az teljesen nyilvánvalóvá vált most már mindenki számára, hogy az Európai Néppárt abban érdekelt, hogy folytatódjon a háború, hogy egy elhúzódó háború legyen.