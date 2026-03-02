Sosem élvezheti az igazi nyaralás örömeit: szívszorító részleteket osztott meg az életéről a pillangóbőrrel küzdő fiú

Miközben sokan már a tengerparti pihenést tervezgetik, Vass Flórián számára a nyaralás inkább fájdalmat jelent, mint felhőtlen kikapcsolódás. A 18 éves fiú súlyos, úgynevezett pillangóbőr-betegséggel küzd, amely miatt a legapróbb súrlódás is fájó, nehezen gyógyuló sebeket ejt a testén. Ami másnak természetes, az számára komoly kockázat, ilyen például egy autóút, a repülés vagy egy strandolás.

Flórián őszintén mesélt arról, miért kell lemondania a külföldi utazásokról.

Nekem nagy macera a repülős utazás, mivel nagyon sérülékeny a bőröm. A kocsiban is óvatosan kell bekötni a biztonsági övet, mert sérti a bőrömet még ruhán keresztül is. A repülőn a felszállás és a leszállás, illetve a légörvények miatt nagyon csúnya sebeim keletkeznének, nagyon veszélyes lenne

– mondta Flórián, majd így folytatta:

A családom és természetesen az én döntésem is, hogy nem kockáztatunk meg egy repülőutat. Egy hosszabb autóutat sem bírnék ki, még pihenővel sem. A rázkódás, a folyamatos dörzsölődés olyan fájdalmat okozna, amit nem tudnék vállalni. A meleget sem kedvelem. Számomra már a magyarországi 30 fok is megterhelő. A melegebb országok hőségét pedig egyáltalán nem bírnám. Tengerben sem tudok fürödni, szóval ezért is ki van zárva nálam a külföldi nyaralás

– mondta a fiú.

A wellnesshétvégék sem jelentenek Flóriánnak igazi kikapcsolódást. A klóros medencék csípik a sebeit, a szaunák forrósága pedig elviselhetetlen számára. Mégis, Flórián nem adta fel az álmait. Belföldön kirándul a szüleivel, és nagy álma egy közös wellness pihenés a családjával, még akkor is, ha ő csak a medence partjáról figyelheti a szeretteit. Flórián élete lemondásokkal jár, de ő mégis boldog és nem kesereg, inkább a lehetőségeire koncentrál.