18 éves lett Vass Flórián, akinek csak néhány hetet jósoltak az orvosok

Vass Flórián súlyos bőrbetegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel született. Bármilyen apró kis súrlódás fájó sebeket ejthet a bőrén, az ujjai pedig nem fejlődtek ki megfelelően. Születése után az orvosok csak két hetet jósoltak neki, mégis felnőtt. A családja körében ünnepelte a 18. születésnapját.

Vass Flórián a testvérével és az anyukájával Fotó: beküldött

Vass Flórián nagykorú lett

Flórián nagyon hálás a családjának és a barátainak is, hogy mellette állnak és támogatják. Október 15-én töltötte be a 18. életévét.

„Elindultam a felnőtté válás útján. 18 éves lettem” – kezdte boldogan Flórián.

Hihetetlen, 18 évvel ezelőtt születtem meg. Amikor kiderült a betegségem anyukámék azt sem tudták, hogy hova kapkodjanak. Nem tudta senki, hogy mit csináljon, hogy csináljon. Az orvosok azt jósolták nekem, hogy a karácsonyt sem fogom megélni, de mégis itt vagyok. 18 éves lettem, óriási dolog ez számomra, a családom számára és az ismerőseim számára is. Nagyon sokan köszöntöttek fel, sok kedves üzenetet kaptam.

Flórián a születésnapi tortájával Fotó: beküldött

„Szuper volt a szülinap”

Flórián gyerekkora óta imádja a zenét, kapott is egy DJ-pultot amin szorgalmasan gyakorolni kezdett. A kitartása meghozta az eredményt, már több helyre is hívták fellépni.

Szuper volt a szülinap, kis családi ünneplés volt. Jó érzés eddig, jó nagykorúnak lenni

- mondta a Metropolnak Vass Flórián, aki idén érettségizik. Informatikai gimnáziumba jár, de azt még nem tudja, hogy pontosan mivel szeretne foglalkozni, ha elvégzi az iskolát; abban azonban biztos, hogy a DJ-zést nem akarja abbahagyni.