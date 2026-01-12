Összeütközött két autó az M3-ason - két ember kellett kiszabadítania a tűzoltóknak

Összeütközött két gépkocsi az M3-as autópálya 128-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Mezőkövesdnél. A baleset következtében az egy járműbe két ember beszorult, őket a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók szabadították ki. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. A sztráda érintett szakaszán forgalmi akadály van - írja a Katasztrófavédelem.

Két gépkocsi ütközött össze az M3-as autópályán