RETRO RÁDIÓ

Összeütközött két autó az M3-ason - két ember kellett kiszabadítania a tűzoltóknak

Forgalmi akadály van a főváros felé vezető szakaszon. Két autó ütközött össze az M3-as autópálya 128-as kilométerénél.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 06:25
Módosítva: 2026.01.12. 06:26
m3 M3-as autópálya baleset

Összeütközött két gépkocsi az M3-as autópálya 128-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Mezőkövesdnél. A baleset következtében az egy járműbe két ember beszorult, őket a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók szabadították ki. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. A sztráda érintett szakaszán forgalmi akadály van - írja a Katasztrófavédelem.

Két gépkocsi ütközött össze az M3-as autópályán
Két gépkocsi ütközött össze az M3-as autópályán

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu