Mi folyik Budapesten? Eltűnt egy darab sín a villamos alól

A Metropol olvasóit érdekelte, hogy kik lesznek a Fidesz budapesti jelöltjei; hogyan halt meg a rock and roll királya, Elvis Presley; valamint mennyit tudunk valójában a hóról. Ezek voltak azok a TOP5 cikkek, amelyek a legtöbb kattintást hozták!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 19:00
metropol budapesti fidesz top5 elvis presley budapesten kvíz

A Kelenföldön lakók testközelből tapasztalhatták meg, hogy hajléktalanok költöznek fel a tízemeletes panelházak tetejére. Erre a helyzetre hívta fel a figyelmet legolvasottabb cikkünk a héten. Ha lemaradtál volna róla, ne aggódj, mutatjuk melyek voltak ezen a héten a Top5 legolvasottabb hírek.

TOP5 válogatásuk a kelenföldi besuranókkal kezdődik
TOP1: Hajléktalanok költöztek egy kelenföldi panel tetejére / Fotó: Szabolcs László / Metropol

Hajléktalanok költöztek a panelház tetejére 

Az érintett panelházak lakói teljesen kiborultak, amikor kiderült számukra, hogy az épületükbe több hajléktalan is beszökött, de ha ez nem lenne elég, még oda is költöztek. A házak tetejét foglalták el, amit nem is terveznek elhagyni. 

A lakók szerint sátrakkal és matracokkal rendezkedtek be, és rendszeresen lejárnak a folyosókra körülnézni. Több esetben lakásokat is megpróbáltak kifosztani.

A Metropol birtokába nemrég olyan biztonsági kamerás felvételeket jutottak, amelyek bizonyítékként szolgálnak ezekre a félelmetes állításokra. 

A biztonsági kamera felvételén látszik, ahogy a hajléktalanok lejönnek a tetőfeljárón, és körülnéznek a folyosókon

 – írtuk meg. A teljes cikket itt tudod megnézni a Metropolon.

TOP2: Döbbenet! A 4–6-os villamos vonalán hiányzik egy darab sín / Fotó: Metropol

Hiányzik egy darab sín a Nagykörúton

A Nyugati térnél, a 4–6-os villamos sínjéből egyszerűen eltűnt egy körülbelül 15 centiméteres darab. Szakértők szerint, ha a villamos nem lassítana le kellőképpen, akár kisiklás is bekövetkezhetne, ami súlyos balesetet okozhatna. Az eset különösen aggasztó, hiszen a Nagykörúton naponta emberek tízezrei utaznak. Jelenleg a helyszínen 5 km/h-s sebességkorlátozást rendeltek el a villamosoknak

A cikkre kattintva nézd meg, pontosan hol tűnt el a sín!

TOP3: A budapesti jelölteket hivatalosan is útjukra indították / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Megvan a Fidesz 16 budapesti jelöltje

Megtartotta budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz–KDNP: bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet. A budapesti jelöltek tanácskozásán részt vett Orbán Viktor is, aki elmondta: 

Erős budapesti Fidesz nélkül nincs kormányzás, nincs parlamenti többség, és nincs kétharmad sem.

Orbán Viktor kiemelte: az elmúlt években megújult a Fidesz fővárosi szervezete, és külön méltatta Szentkirályi Alexandrának, a budapesti Fidesz elnökének a munkáját. A jelöltek teljes listáját és Orbán Viktor beszédének részleteit itt olvashatod el

TOP4: Ma lenne 91 éves Elvis Presley, a rock and roll királya / Fotó: MW  archív

Ma lenne 91 éves a rock and roll királya

Ez a cikk Elvis Presleyről szólt, aki január 8-án lett volna 91 éves. A Metropol felidézte a tupelói fiú hihetetlen karrierjét, aki a rockabilly, a country és az R&B ötvözésével forradalmasította a zenét. Elvis volt az első előadó, akinek koncertjét műholdon keresztül közvetítették világszerte, rajongói pedig a mai napig a rock ’n’ roll királyaként tisztelik. Cikkünkben kitértünk arra is, hogy élete végén súlyos gyógyszerfüggőséggel küzdött, ami végül 42 éves korában a halálához vezetett. További részleteket olvashatsz az alábbi cikkben! 

TOP5: Mennyit tudsz a hóról? – Téli kvíz meglepő tényekkel / Fotó: Pexels, illusztráció

Ez a kvíz is bekerült a TOP5-be

A komoly hírek mellett egy könnyedebb, jelenleg népszerű témában készült kvíz is nagyon érdekelte az olvasóinkat.

Tudtad, hogy a hó nem csupán fagyott víz? Ez a téli kvízünk játékos formában mutatta meg, mennyire különleges jelenség a havazás, és milyen érdekességek rejtőznek a fehér lepel mögött. Emellett meglepő tényekkel is szembesülhettek az olvasóink. Sokan kattintottak azért, hogy teszteljék, mennyire ismerik valójában a tél egyik legszebb természeti jelenségét. Tedd próbára a tudásodat te is, és töltsd ki a kvízünket!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
