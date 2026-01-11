Mi folyik Budapesten? Eltűnt egy darab sín a villamos alól

A Kelenföldön lakók testközelből tapasztalhatták meg, hogy hajléktalanok költöznek fel a tízemeletes panelházak tetejére. Erre a helyzetre hívta fel a figyelmet legolvasottabb cikkünk a héten. Ha lemaradtál volna róla, ne aggódj, mutatjuk melyek voltak ezen a héten a Top5 legolvasottabb hírek.

TOP1: Hajléktalanok költöztek egy kelenföldi panel tetejére / Fotó: Szabolcs László / Metropol

Hajléktalanok költöztek a panelház tetejére

Az érintett panelházak lakói teljesen kiborultak, amikor kiderült számukra, hogy az épületükbe több hajléktalan is beszökött, de ha ez nem lenne elég, még oda is költöztek. A házak tetejét foglalták el, amit nem is terveznek elhagyni.

A lakók szerint sátrakkal és matracokkal rendezkedtek be, és rendszeresen lejárnak a folyosókra körülnézni. Több esetben lakásokat is megpróbáltak kifosztani.

A Metropol birtokába nemrég olyan biztonsági kamerás felvételeket jutottak, amelyek bizonyítékként szolgálnak ezekre a félelmetes állításokra.

A biztonsági kamera felvételén látszik, ahogy a hajléktalanok lejönnek a tetőfeljárón, és körülnéznek a folyosókon

– írtuk meg. A teljes cikket itt tudod megnézni a Metropolon.

TOP2: Döbbenet! A 4–6-os villamos vonalán hiányzik egy darab sín / Fotó: Metropol

Hiányzik egy darab sín a Nagykörúton

A Nyugati térnél, a 4–6-os villamos sínjéből egyszerűen eltűnt egy körülbelül 15 centiméteres darab. Szakértők szerint, ha a villamos nem lassítana le kellőképpen, akár kisiklás is bekövetkezhetne, ami súlyos balesetet okozhatna. Az eset különösen aggasztó, hiszen a Nagykörúton naponta emberek tízezrei utaznak. Jelenleg a helyszínen 5 km/h-s sebességkorlátozást rendeltek el a villamosoknak.