Mi folyik Budapesten? Eltűnt egy darab sín a villamos alól
A Metropol olvasóit érdekelte, hogy kik lesznek a Fidesz budapesti jelöltjei; hogyan halt meg a rock and roll királya, Elvis Presley; valamint mennyit tudunk valójában a hóról. Ezek voltak azok a TOP5 cikkek, amelyek a legtöbb kattintást hozták!
A Kelenföldön lakók testközelből tapasztalhatták meg, hogy hajléktalanok költöznek fel a tízemeletes panelházak tetejére. Erre a helyzetre hívta fel a figyelmet legolvasottabb cikkünk a héten. Ha lemaradtál volna róla, ne aggódj, mutatjuk melyek voltak ezen a héten a Top5 legolvasottabb hírek.
Hajléktalanok költöztek a panelház tetejére
Az érintett panelházak lakói teljesen kiborultak, amikor kiderült számukra, hogy az épületükbe több hajléktalan is beszökött, de ha ez nem lenne elég, még oda is költöztek. A házak tetejét foglalták el, amit nem is terveznek elhagyni.
A lakók szerint sátrakkal és matracokkal rendezkedtek be, és rendszeresen lejárnak a folyosókra körülnézni. Több esetben lakásokat is megpróbáltak kifosztani.
A Metropol birtokába nemrég olyan biztonsági kamerás felvételeket jutottak, amelyek bizonyítékként szolgálnak ezekre a félelmetes állításokra.
A biztonsági kamera felvételén látszik, ahogy a hajléktalanok lejönnek a tetőfeljárón, és körülnéznek a folyosókon
– írtuk meg. A teljes cikket itt tudod megnézni a Metropolon.
Hiányzik egy darab sín a Nagykörúton
A Nyugati térnél, a 4–6-os villamos sínjéből egyszerűen eltűnt egy körülbelül 15 centiméteres darab. Szakértők szerint, ha a villamos nem lassítana le kellőképpen, akár kisiklás is bekövetkezhetne, ami súlyos balesetet okozhatna. Az eset különösen aggasztó, hiszen a Nagykörúton naponta emberek tízezrei utaznak. Jelenleg a helyszínen 5 km/h-s sebességkorlátozást rendeltek el a villamosoknak.
A cikkre kattintva nézd meg, pontosan hol tűnt el a sín!
Megvan a Fidesz 16 budapesti jelöltje
Megtartotta budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz–KDNP: bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet. A budapesti jelöltek tanácskozásán részt vett Orbán Viktor is, aki elmondta:
Erős budapesti Fidesz nélkül nincs kormányzás, nincs parlamenti többség, és nincs kétharmad sem.
Orbán Viktor kiemelte: az elmúlt években megújult a Fidesz fővárosi szervezete, és külön méltatta Szentkirályi Alexandrának, a budapesti Fidesz elnökének a munkáját. A jelöltek teljes listáját és Orbán Viktor beszédének részleteit itt olvashatod el.
Ma lenne 91 éves a rock and roll királya
Ez a cikk Elvis Presleyről szólt, aki január 8-án lett volna 91 éves. A Metropol felidézte a tupelói fiú hihetetlen karrierjét, aki a rockabilly, a country és az R&B ötvözésével forradalmasította a zenét. Elvis volt az első előadó, akinek koncertjét műholdon keresztül közvetítették világszerte, rajongói pedig a mai napig a rock ’n’ roll királyaként tisztelik. Cikkünkben kitértünk arra is, hogy élete végén súlyos gyógyszerfüggőséggel küzdött, ami végül 42 éves korában a halálához vezetett. További részleteket olvashatsz az alábbi cikkben!
Ez a kvíz is bekerült a TOP5-be
A komoly hírek mellett egy könnyedebb, jelenleg népszerű témában készült kvíz is nagyon érdekelte az olvasóinkat.
Tudtad, hogy a hó nem csupán fagyott víz? Ez a téli kvízünk játékos formában mutatta meg, mennyire különleges jelenség a havazás, és milyen érdekességek rejtőznek a fehér lepel mögött. Emellett meglepő tényekkel is szembesülhettek az olvasóink. Sokan kattintottak azért, hogy teszteljék, mennyire ismerik valójában a tél egyik legszebb természeti jelenségét. Tedd próbára a tudásodat te is, és töltsd ki a kvízünket!
