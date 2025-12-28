Szívszaggató: fia nélkül töltötte a karácsonyt a gyógyíthatatlan beteg Mónika

Borzalmas időszakot kell átélnie Pásztor Mónikának. Az édesanya jelenleg munka nélkül, egy egyszobás, szűk és szegényes albérletben van. Az idei karácsonyt sajnos gyermeke nélkül kell töltenie. A héten az ő kálváriája rázta meg a legjobban olvasóinkat. Mutatjuk, melyek voltak ezen a héten a top5 legolvasottabb hírek a Metropolon!

Top5: szomorú karácsony

Lelkileg megterhelő karácsonyt élt meg Pásztor Mónika. A gyógyíthatatlan betegséggel, COPD-dal küzdő édesanya megrázó történetéről lapunk már többször is beszámolt: korábban takarítónőként dolgozott, a 6. kerületi nehéz munka körülményeiről, a drogosok mocskával való hősies küzdelmeiről is nyíltan beszélt. Most újabb nehéz időszakot él meg, hiszen egy szegényes albérletben, gyermeke nélkül töltötte a karácsonyt.

Nyomtalanul eltűntek

Egy másik családnak sem a meghittségről szólt az idei karácsony. A Felfedező nevű titokzatos urbexesek szívfacsaró helyen jártak: egy magyar családi házban megállt az idő, az ünnepi szétszórt díszek és egy szaloncukros doboz hever a hálószobában… A lakók nem is sejtették, hogy akkor az utolsó karácsonyukat töltik együtt. Rejtélyes eltűntek, a megrázó fotókat a hátrahagyott otthonukról ITT nézheted meg.

Legyen hó, legyen hó!

Mindenki izgatottan várta, hogy legalább az ünnepekre legyen fehér karácsonyunk. Sajnos, ez elmaradt. Budapesten utoljára 23 éve, 2002-ben havazott, és idén sem lepte el a fővárost fehér hótakaró. A Köpönyeg előrejelzése szerint az ünnepek után sem fordul azonnal téliesre az idő. December 27-ét követően próbára tesz minket az időjárás. A berobbanó viharos hidegfront és a fagypont alatti hőmérséklet, ami kikészítheti a szervezetünket.

Lecsapott a Grincs a faluban

Szomorúan sétáltak végig a hévízgyörki kisgyerekek ünnepek előtt, hiszen megfosztották őket a kedvenc mesefigurájuk, a Jégvarázsból ismert Olaf hóembertől. A bábu a falu fényparkjában csalt mosolyt az arcukra – egészen december 22-ig. Egy alattomos, karácsonygyűlölő alak meglovasította a bábut, épp Szenteste előtt két nappal… A hévízgyörki Grincsnek azóta se híre se hamva.