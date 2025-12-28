RETRO RÁDIÓ

Szívszaggató: fia nélkül töltötte a karácsonyt a gyógyíthatatlan beteg Mónika

Szörnyű karácsonyt kellett átvészelnie egy budapesti édesanyának egyedül, a fia nélkül, egy másik család pedig nem is sejtette, hogy az idei lesz az életük utolsó karácsonya… Mutatjuk a hét top5 legolvasottabb cikkeit a Metropolon!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 17:16
top5 baloldal Urbex hajnalmadár karácsony

Borzalmas időszakot kell átélnie Pásztor Mónikának. Az édesanya jelenleg munka nélkül, egy egyszobás, szűk és szegényes albérletben van. Az idei karácsonyt sajnos gyermeke nélkül kell töltenie. A héten az ő kálváriája rázta meg a legjobban olvasóinkat. Mutatjuk, melyek voltak ezen a héten a top5 legolvasottabb hírek a Metropolon!

top5
A top5 híreiből a legmegrázóbb: egy anyuka borzalmas időszakot vészel át / Képünk illusztráció: Unsplash

Top5: szomorú karácsony

Lelkileg megterhelő karácsonyt élt meg Pásztor Mónika. A gyógyíthatatlan betegséggel, COPD-dal küzdő édesanya megrázó történetéről lapunk már többször is beszámolt: korábban takarítónőként dolgozott, a 6. kerületi nehéz munka körülményeiről, a drogosok mocskával való hősies küzdelmeiről is nyíltan beszélt. Most újabb nehéz időszakot él meg, hiszen egy szegényes albérletben, gyermeke nélkül töltötte a karácsonyt.

Az édesanya sajnos a fia nélkül töltötte a karácsonyt / Fotó: Beküldött fotó

Nyomtalanul eltűntek

Egy másik családnak sem  a meghittségről szólt az idei karácsony. A Felfedező nevű titokzatos urbexesek szívfacsaró helyen jártak: egy magyar családi házban megállt az idő, az ünnepi szétszórt díszek és egy szaloncukros doboz hever a hálószobában… A lakók nem is sejtették, hogy akkor az utolsó karácsonyukat töltik együtt. Rejtélyes eltűntek, a megrázó fotókat a hátrahagyott otthonukról ITT nézheted meg.

Rejtélyesen eltűnt egy magyar család / Fotó: beküldött-A Felfedező-urbexes

Legyen hó, legyen hó!

Mindenki izgatottan várta, hogy legalább az ünnepekre legyen fehér karácsonyunk. Sajnos, ez elmaradt. Budapesten utoljára 23 éve, 2002-ben havazott, és idén sem lepte el a fővárost fehér hótakaró. A Köpönyeg előrejelzése szerint az ünnepek után sem fordul azonnal téliesre az idő. December 27-ét követően próbára tesz minket az időjárás. A berobbanó viharos hidegfront és a fagypont alatti hőmérséklet, ami kikészítheti a szervezetünket.

A fehér karácsony ugyan elmaradt, de a hidegfront ránk zúgja az ajtót... / Fotó: Löffler Péter

Lecsapott a Grincs a faluban

Szomorúan sétáltak végig a hévízgyörki kisgyerekek ünnepek előtt, hiszen megfosztották őket a kedvenc mesefigurájuk, a Jégvarázsból ismert Olaf hóembertől. A bábu a falu fényparkjában csalt mosolyt az arcukra – egészen december 22-ig. Egy alattomos, karácsonygyűlölő alak meglovasította a bábut, épp Szenteste előtt két nappal… A hévízgyörki Grincsnek azóta se híre se hamva.

A hévízgyörki Grincs ellopta a gyerekek kedvenc mesefiguráját, Olaf hóember bábuját / Fotó: Beküldött fotó

Bogárevő vadász Budapesten

Nem akármilyen látogatója köszönt be a fővárosba. A profi fotósok napokig izgatottak voltak Budapesten, hiszen egy rendkívül ritka, nehezen elcsíphető madárfaj jelent meg. A hajnalmadár! A védett állat nem őshonos itthon, csak telelni jár Magyarországra. Jellemzően a lakott területektől távol tanyázik. Olyan gyors, hogy alig lehet lencsevégre kapni. Szenzáció! Budapest belvárosában láttak egyet, és le is fotózták

Ezt nézd!

A hajnalmadár természetvédelmi értéke 50 ezer forint / Fotó: Túri Tímea

 

