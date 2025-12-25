Szomorú karácsony: kiszorult a lakásból és munka nélkül maradt a gyógyíthatatlan beteg Mónika

Pásztor Mónika mindennapjai a küzdelemről és a túlélésről szólnak. Az édesanya jelenleg munka nélkül, egy szobás, szűk, szegényes albérletben, gyermeke nélkül kénytelen tölteni a karácsonyt. Takarítónőként dolgozott, a 6. kerületi nehéz munka körülményeiről, a drogosok mocskával való hősies küzdelmeiről a Metropol több cikkben is beszámolt. Pedig COPD-os, ami egy gyógyíthatatlan tüdőbetegség, ráadásul előfordult, hogy munka közben kirabolták, bordáját törte, és legutóbb még a bokaszalagja is elszakadt. Exével egy 60 négyzetméteres 14. kerületi albérletben laktak nyolcan! Közös gyermekük ugyan nem volt, de Mónikának egy saját fia, exének 3 gyermeke, egy unokája is velük élt. Mónikát mindenki anyának szólította. Olyan is volt, hogy csak ő keresett pénzt. Például exe felnőtt fiának évek óta nincs munkája.

Pásztor Mónika és fia szomorú karácsony elé néznek, nem tudják együtt tölteni / Forrás: Pásztor Mónika saját fotója

Karácsony előtt hozott életre szóló döntést

Az állandó zsúfoltság, a gyerekek és a megélhetés miatti feszültségek végül oda vezettek, hogy Mónika elköltözött. Kapcsolatuk régóta válságban volt.

Nem intézett soha semmit. 12 év alatt az előző feleségétől a válását sem! Lustaságból. Pedig én mindent intéztem, én vittem oda a céghez is. Megelégeltem. De nincs harag köztünk, segített költözni

- meséli Mónika a Metropolnak.

Mónika egy egy helyiséges József körúti albérletbe költözött. 15 éves fia az exénél maradt, mert az új főbérlő kikötése volt, hogy nem hozhatta magával, csak egyedül költözhetett. De a fiú is maradni akart azokkal, akikkel felnőtt, hiszen a családjának, a testvéreinek tekinti őket, de megérti anyja távozásának okait.

Napközben chatelünk. Tudom mindennap, hogy hánykor végez az iskolában, és rögtön felhívom. Hétvégén együtt vagyunk

- nyilatkozta Mónika a Metropolnak.

A munkakeresés kálváriája

Valóban igaz a mondás: „szegény embert még az ág is húzza”! Mónika, amint elkezdte új életét, azonnal nagy csapás érte. A takarítócég, ahogy Mónika fogalmazott, „visszaadta” a közös képviseletnek pont azokat a társasházakat, amiket ő takarított. Így három hete nincs munkája. Miközben fizikailag is egyre rosszabbul van, állandóan zsibbad a karja és szúr a szíve, azt sem tudja, hogy szegényes albérletét hogyan fogja kifizetni.