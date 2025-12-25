Szomorú karácsony: kiszorult a lakásból és munka nélkül maradt a gyógyíthatatlan beteg Mónika
Sokan hajlamosak vagyunk az ünnepek előtt a növekvő stresszre panaszkodni. Ismerd meg Mónika történetét, és karácsony előtti hajtás ide vagy oda, jobban meg fogod becsülni azt, ami megadatott.
Pásztor Mónika mindennapjai a küzdelemről és a túlélésről szólnak. Az édesanya jelenleg munka nélkül, egy szobás, szűk, szegényes albérletben, gyermeke nélkül kénytelen tölteni a karácsonyt. Takarítónőként dolgozott, a 6. kerületi nehéz munka körülményeiről, a drogosok mocskával való hősies küzdelmeiről a Metropol több cikkben is beszámolt. Pedig COPD-os, ami egy gyógyíthatatlan tüdőbetegség, ráadásul előfordult, hogy munka közben kirabolták, bordáját törte, és legutóbb még a bokaszalagja is elszakadt. Exével egy 60 négyzetméteres 14. kerületi albérletben laktak nyolcan! Közös gyermekük ugyan nem volt, de Mónikának egy saját fia, exének 3 gyermeke, egy unokája is velük élt. Mónikát mindenki anyának szólította. Olyan is volt, hogy csak ő keresett pénzt. Például exe felnőtt fiának évek óta nincs munkája.
Karácsony előtt hozott életre szóló döntést
Az állandó zsúfoltság, a gyerekek és a megélhetés miatti feszültségek végül oda vezettek, hogy Mónika elköltözött. Kapcsolatuk régóta válságban volt.
Nem intézett soha semmit. 12 év alatt az előző feleségétől a válását sem! Lustaságból. Pedig én mindent intéztem, én vittem oda a céghez is. Megelégeltem. De nincs harag köztünk, segített költözni
- meséli Mónika a Metropolnak.
Mónika egy egy helyiséges József körúti albérletbe költözött. 15 éves fia az exénél maradt, mert az új főbérlő kikötése volt, hogy nem hozhatta magával, csak egyedül költözhetett. De a fiú is maradni akart azokkal, akikkel felnőtt, hiszen a családjának, a testvéreinek tekinti őket, de megérti anyja távozásának okait.
Napközben chatelünk. Tudom mindennap, hogy hánykor végez az iskolában, és rögtön felhívom. Hétvégén együtt vagyunk
- nyilatkozta Mónika a Metropolnak.
A munkakeresés kálváriája
Valóban igaz a mondás: „szegény embert még az ág is húzza”! Mónika, amint elkezdte új életét, azonnal nagy csapás érte. A takarítócég, ahogy Mónika fogalmazott, „visszaadta” a közös képviseletnek pont azokat a társasházakat, amiket ő takarított. Így három hete nincs munkája. Miközben fizikailag is egyre rosszabbul van, állandóan zsibbad a karja és szúr a szíve, azt sem tudja, hogy szegényes albérletét hogyan fogja kifizetni.
Mónika mindent megtesz, hogy talpra álljon. Bejelentett, biztos jövedelmet kínáló takarító állás segítene neki, de a jelenleg ilyet nem talál. A három hét alatt többször jelentkezett takarító állásokra, személyesen is elment interjúkra, de mindig üres kézzel távozott.
Minden nap küzdelem. De dolgozni fogok! A gyerekemnek biztonságot akarok adni
– meséli elszántan.
A helyzete különösen nehéz: a gyermek mellett albérletet kell fizetnie, miközben adósságokkal is küszködik. A családsegítőnél ugyan próbált segítséget kérni, de a lehetőségek korlátozottak.
Annak ellenére, hogy az ünnepek közeledtével Mónika életében nincs stabil pont, munka nélkül, gyerek nélkül, albérletben várja a karácsonyt, a reményt nem adta fel. Hangja erős, elszánt, nyoma sincs bizonytalanságnak, és bármennyire hihetetlen, még néha derűre is képes, sőt a humorát sem veszítette el teljesen.
Tudom, hogy nem egy szokványos sors adatott nekem. Tudom, hogy dolgoznom kell, és dolgozni is akarok. Csak esélyt szeretnék!
– mondja Mónika.
A Metropol továbbra is figyelemmel kíséri Mónika sorsát, és bízunk benne, hogy az ünnepek mégis hoznak számára egy kis reményt és újrakezdési lehetőséget.
Ha esetleg lehetőséged van Pásztor Mónikának segíteni itt tudsz vele kapcsolatba lépni.
