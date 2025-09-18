Terézvárosi drogosok mocskában: a gyógyíthatatlan beteg Mónika törött bordával, sérült vesével takarít

Öt gyerek iskolakezdéséről kell gondoskodnia, így friss bordatörése ellenére, sérült vesével is húzza az igát. Pásztor Mónika minden nap küzd a terézvárosi drogosok mocskával. Szó szerint, hiszen takarítónő!
Mónika sérülten is takarít, hiába, a terézvárosi drogosok miatt középkori állapotok uralkodnak. Mónika munka közben bordatörést szenvedett és a veséjével is gond van, mert olyan szörnyű állapotok vannak, hogy megcsúszott. A sajnálatos esetről a Ripost itt számolt be. Mónikának muszáj volt folytatnia a munkát, mert öt gyerek iskolakezdéséről kell gondoskodnia. Mónika sérült veséje elképesztő fájdalmakkal, vérzéssel jár, miközben eleve gyógyíthatatlan betegséggel, COPD-vel küzd. Pedig nem kellene ennyire borzasztó munkakörülmények között dogoznia. A Terézvárosban elszabadult drog miatt elviselhetetlen a helyzete. Ő csak szeretne nyugodtan dolgozni a családjáért! A drogosok viszont nem hagyják neki!
Mónikának Terézvárosban régóta nincs könnyű dolga. Kegyetlen megpróbáltatásairól korábban már beszámolt a Metropol. A drogosok rengeteg koszt, szemetet, mocskot hagynak maguk után, így óriási plusz munkát okoznak. Ráadásul a COPD, amiben szenved, egy visszafordíthatatlan tüdőbetegség, ami légszomjjal, a légzésfunkciók fokozatos lassulásával jár.
Az a gond, hogy nekem COPD-m van, ez egy gyógyíthatatlan betegség. Már nem is tudom, hányszor voltam beteg amiatt is, mert a szemetek közt kell turkálnom. Nem győzöm leönteni a járdát. A hajléktalanok mellékhelyiségnek használják a lépcsőházakat a Teréz körúton.
- mondta szomorúan Mónika a Metropolnak.
Annyira rossz a közbiztonság, hogy egyszer még a drogosok ki is rabolták. Minden abba az irányba mutatott, hogy adja fel. De még a bordatörés sem jelentett számára akadályt. Folytatta a munkát.
Az orvos mondta, hogy az esés miatt sérült meg a vesém. De sajnos nem tudok szabadságot kivenni. Muszáj dolgoznom. Megszoktam, hogy súlyos betegen is dolgozok. De így találkozni a mocsokkal, szeméttel, amit kábszeresek hagytak itt, sokkal nehezebb. Nem bírok hajolni, minden görnyedés gyötrelem.
- nyilatkozta a Metropolnak Mónika. A vesesérülés és a drogosok okozta extra munka ismét elgondolkoztatta: tényleg megéri?
Mónika a Metropolnak azt is elárulta, hogy nem igazán tudja, kihez forduljon a borzasztó állapotokkal kapcsolatban. Az önkormányzat nem partner az esetek felgöngyölítésében, megoldásában. Mindenki a másikra mutogat, mondván nem az ő kompetenciája. Hiába a bejelentés, nem foglalkoznak vele.
Amíg ilyenek a közállapotok, addig a helyzet nem fog változni. Mónika példáján keresztül láthatjuk, hogy hogyan teszi tönkre a dolgozni akaró ember életét, ha a kerületvezetés rossz vágányon halad. Mónika a sorscsapások ellenére állta a sarat, de ő egyedül kevés. Ha a környezetében, a kerületvezetésben romlás és métely uralkodik, akkor visszazuhan a drogosok mocskába újra és újra.
