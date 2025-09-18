Terézvárosi drogosok mocskában: a gyógyíthatatlan beteg Mónika törött bordával, sérült vesével takarít

Mónika sérülten is takarít, hiába, a terézvárosi drogosok miatt középkori állapotok uralkodnak. Mónika munka közben bordatörést szenvedett és a veséjével is gond van, mert olyan szörnyű állapotok vannak, hogy megcsúszott. A sajnálatos esetről a Ripost itt számolt be. Mónikának muszáj volt folytatnia a munkát, mert öt gyerek iskolakezdéséről kell gondoskodnia. Mónika sérült veséje elképesztő fájdalmakkal, vérzéssel jár, miközben eleve gyógyíthatatlan betegséggel, COPD-vel küzd. Pedig nem kellene ennyire borzasztó munkakörülmények között dogoznia. A Terézvárosban elszabadult drog miatt elviselhetetlen a helyzete. Ő csak szeretne nyugodtan dolgozni a családjáért! A drogosok viszont nem hagyják neki!

Világvége hangulat a főváros szívében a terézvárosi drogosok miatt / Forrás: Pásztor Mónika saját fotója

A terézvárosi drogosok miatt nehéz ennyire Mónika munkája!

Mónikának Terézvárosban régóta nincs könnyű dolga. Kegyetlen megpróbáltatásairól korábban már beszámolt a Metropol. A drogosok rengeteg koszt, szemetet, mocskot hagynak maguk után, így óriási plusz munkát okoznak. Ráadásul a COPD, amiben szenved, egy visszafordíthatatlan tüdőbetegség, ami légszomjjal, a légzésfunkciók fokozatos lassulásával jár.

Az a gond, hogy nekem COPD-m van, ez egy gyógyíthatatlan betegség. Már nem is tudom, hányszor voltam beteg amiatt is, mert a szemetek közt kell turkálnom. Nem győzöm leönteni a járdát. A hajléktalanok mellékhelyiségnek használják a lépcsőházakat a Teréz körúton.

- mondta szomorúan Mónika a Metropolnak.

Annyira rossz a közbiztonság, hogy egyszer még a drogosok ki is rabolták. Minden abba az irányba mutatott, hogy adja fel. De még a bordatörés sem jelentett számára akadályt. Folytatta a munkát.

Az orvos mondta, hogy az esés miatt sérült meg a vesém. De sajnos nem tudok szabadságot kivenni. Muszáj dolgoznom. Megszoktam, hogy súlyos betegen is dolgozok. De így találkozni a mocsokkal, szeméttel, amit kábszeresek hagytak itt, sokkal nehezebb. Nem bírok hajolni, minden görnyedés gyötrelem.

- nyilatkozta a Metropolnak Mónika. A vesesérülés és a drogosok okozta extra munka ismét elgondolkoztatta: tényleg megéri?