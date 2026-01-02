Kiszámolták a szakértők: ennyi percet veszítesz az életedből, amikor iszol egy szénsavas italt

Egy tanulmány azt vizsgálta, hogy a rendszeresen fogyasztott ételeknek és italoknak köszönhetően „hány percnyi egészséges életet nyerünk vagy veszítünk”. A Michigan Egyetem által 2021-ben végzett kutatás eredménye nem jó hír azoknak, akik kedvelik a szénsavas italokat.

Döbbenetes kutatás látott napvilágot a szénsavas üdítőitalokról Fotó: Pixabay

A szénsavas italok akár 12 perccel is megrövidíthetik az életünket

Oliver Jolliet professzor és Katerina S. Stylianou a The Conversationnak elmagyarázták, hogy „15 táplálkozási egészségügyi kockázati tényezőt és 18 környezeti mutatót kombináltak, hogy több mint 5800 különféle élelmiszert értékeljenek, osztályozzanak és rangsoroljanak”.

Megállapították, hogy minden alkalommal, amikor valaki hot dogot fogyaszt, valószínűleg 36 perc „egészséges” életet veszít.

Összehasonlításképpen megállapítottuk, hogy 30 gramm dió és mag fogyasztása 25 perc egészséges életet jelent. Vagyis javul a jó minőségű és betegségektől mentes várható élettartam

– írták a szerzők.

A „cukorral édesített italok” azonban akár 12 perccel is megrövidíthetik az életet. A Cancer Council szerint „egy 600 ml-es üvegnyi hagyományos üdítőital körülbelül 16 adagcukrot tartalmaz”. És bár a cukor önmagában nem növeli közvetlenül a rák kockázatát, a túlsúly és az elhízás „ismert kockázati tényezők a vastagbél-, emlő-, hasnyálmirigy- és más rákok kialakulásában”.

Ugyanakkor a tanulmány szerzői azt is megjegyezték, hogy „ha a napi kalóriabevitelnek csak 10 százalékát pótoljuk marhahússal és feldolgozott húsokkal, és helyette teljes kiőrlésű gabonaféléket, gyümölcsöket, zöldségeket, dióféléket, hüvelyeseket és gondosan kiválasztott tengeri ételeket fogyasztunk, azzal napi 48 percet adunk hozzá az egészséges élethez”. Egy banán 13 és fél perc pluszidőt hozhat, míg a sült lazac további 16 percet.

A kutatók azt is elárulták, mi minden korlátozta őket a tanulmány elkészítésekor. Az egyik ilyen tényező az volt, hogy nem tudták „megkülönböztetni az azonos élelmiszercsoporton belüli termékek hatásait, például a görögdinnye és az alma egészségügyi előnyeit”. Elismerték azt is, hogy „nem lehet örökké élni csak a gyümölcsfogyasztás növelésével”, és hogy „az egyes élelmiszereket mindig az egyén étrendjének kontextusában kell figyelembe venni”. A tanulmány legfontosabb tanulsága, hogy az étrend apró változtatásai, például a feldolgozott élelmiszerek fogyasztásának csökkentése, jótékony hatással lehetnek az emésztőrendszer mikrobiomjára.