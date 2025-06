Figyelmeztet a szakértő: így vezethet mérgezéshez a fémkulacsból ivás

Sokan használunk fémkulacsokat – az asztalon, a táskánk mélyén vagy az edzőteremben. De most orvosok figyelmeztetnek: ne használjuk évekig ugyanazt a fémpalackot, különösen, ha abban szénsavas vagy savas italokat is tárolunk. A veszély: halálos fémmérgezés.

Talán mégsem jó ötlet a fémkulacs, jöhet újra a műanyag?

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Egy tajvani férfi története az egész világot megrázta. Évek óta panaszkodott különböző egészségügyi problémákra, mígnem az orvosai ólommérgezést állapítottak meg nála. A kiváltó ok? Egy évtizede használt fémből készült termosz. A palack belső falai elkorrodáltak, rozsdásodtak, a férfi pedig továbbra is használta nap mint nap – kávét, szénsavas üdítőt, mindent ebben vitt magával, csak kiöblítette két használat között. A gondot az okozta, hogy a savas üdítők – például a kóla – elősegítik a fémek kioldódását, így az ólom bekerült a szervezetébe. Amikor az orvosok megvizsgálták a termoszt, már egyértelmű volt: ez volt a mérgezés forrása. Sajnos a felismerés túl későn jött. A férfi végül tüdőgyulladásban hunyt el – egy olyan betegségben, amelynek kiváltó oka az ólommérgezés volt. Az orvosok most mindenkit figyelmeztetnek: mindig győződjünk meg róla, hogy a fémpalackunk jó minőségű, élelmiszerbiztos (pl. 304-es rozsdamentes acél). Rendszeresen tisztítsuk, és ne tároljunk benne savas vagy szénsavas italokat hosszabb távon. A szakemberek szerint 2-3 év után érdemes lecserélni a fémkulacsot, különösen, ha napi használatban van.

Megéri lecserélni a műanyagot?

Fotó: Shutterstock

Az ólommérgezés tünetei közé tartozik a hasi fájdalom, fáradtság, hányinger, kiszáradás, sőt bizsergés is a végtagokban. A WHO becslése szerint évente 1 millió ember hal meg ólommérgezés következtében, és több millió gyerek van kitéve alacsony, de krónikus szintű ólomterhelésnek – ez fejlődési zavarokat, vérszegénységet és termékenységi problémákat okozhat. A fémkulacsok népszerűsége a műanyagokkal kapcsolatos mikroplasztik-veszélyek miatt is nőtt. Egy friss kanadai kutatás szerint ha valaki műanyag palack helyett szűrt csapvizet iszik, akár 90%-kal is csökkentheti a mikroplasztik bevitelét. De más kutatások már azt is kimutatták, hogy az emberi agyban is található mikroplasztik – akár 7 grammnyi is. A láthatatlan mikroszkopikus műanyag részecskék mindenhol ott vannak: az élelmiszerekben, a vízben, a levegőben. Egyetlen teafilter akár milliárdnyi ilyen részecskét is kibocsáthat. Bár a hosszú távú hatások még nem ismertek teljes mértékben, a tudósok egyre aggasztóbb jeleket látnak, derül ki a Daily Mail cikkéből.