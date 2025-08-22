A cigánykártya megjósolta: ennek a 4 csillagjegynek kell vigyáznia vérholdkor

A következő vérhold 2025-ben szeptember 7-én ragyog fel ismét az égen, amely nem csupán látványában különleges, hanem energiáiban is erőteljes. Ezt a csillagászati jelenséget egyesek az elengedés, a lezárás és a belső átalakulás időszakának tartják, ám ez romboló hatásokat is hordozhat magában.

Több jós szerint is romboló energiákat hoz a vérhold 2025-ben Fotó: Freepik - illusztráció

Vérholdkor az égitest a Föld árnyékába kerül, és a légkörön átszűrődő napfény vöröses árnyalatát veri vissza. Balázs, a férfi boszorkány szerint azonban nem az a kérdés, miért vörös a hold, hanem, hogy mi a vérhold spirituális jelentése. Szerinte több jós is egyetért abban, hogy a vérhold és a holdfogyatkozás negatív energiák hordozói. A boszorkány most cigánykártya segítségével megjósolta, mit üzen ez a csillagjegyeknek. Ennek a négy csillagjegynek kell különösen odafigyelnie vérhold idején.

Erre a 4 csillagjegyre hathat leginkább negatívan a vérhold 2025-ben

Oroszlán – Kártya: Özvegyasszony

Az Oroszlán jegy szülötteinek a vérhold idején az Özvegyasszony lapja mutatkozik meg, amely a veszteség, a magány és a lezárás kártyája. Ez az időszak egy kapcsolat, barátság, munkahelyi helyzet vagy akár egy régi illúzió lezárásával járhat. A vérhold fényt vetíthet valamire, ami már nem szolgál téged, bármennyire is próbáltad eddig fenntartani. Ez a lezárás fájdalmas lehet, csalódással járhat, de ugyanakkor lehetőség is: a magány ideje arra késztet, hogy önmagadban találj erőt, és új alapokra építs. Azonban még ha veszteségként éled is meg a történéseket, a gyász időszaka után tisztábban fogod látni, hol a helyed és kik, mik azok az életedben, amikre, akikre valóban szükséged van.