A cigánykártya megjósolta: ennek a 4 csillagjegynek kell vigyáznia vérholdkor
Romboló energiák érkezése van kilátásban! Balázs, aki férfi boszorkány, kiterítette lapjait, és megjósolta, melyik 4 csillagjegyre lesz rossz hatással a vérhold 2025-ben. Eláruljuk, hogyan úszhatod meg a balszerencsét.
A következő vérhold 2025-ben szeptember 7-én ragyog fel ismét az égen, amely nem csupán látványában különleges, hanem energiáiban is erőteljes. Ezt a csillagászati jelenséget egyesek az elengedés, a lezárás és a belső átalakulás időszakának tartják, ám ez romboló hatásokat is hordozhat magában.
Vérholdkor az égitest a Föld árnyékába kerül, és a légkörön átszűrődő napfény vöröses árnyalatát veri vissza. Balázs, a férfi boszorkány szerint azonban nem az a kérdés, miért vörös a hold, hanem, hogy mi a vérhold spirituális jelentése. Szerinte több jós is egyetért abban, hogy a vérhold és a holdfogyatkozás negatív energiák hordozói. A boszorkány most cigánykártya segítségével megjósolta, mit üzen ez a csillagjegyeknek. Ennek a négy csillagjegynek kell különösen odafigyelnie vérhold idején.
Erre a 4 csillagjegyre hathat leginkább negatívan a vérhold 2025-ben
Oroszlán – Kártya: Özvegyasszony
Az Oroszlán jegy szülötteinek a vérhold idején az Özvegyasszony lapja mutatkozik meg, amely a veszteség, a magány és a lezárás kártyája. Ez az időszak egy kapcsolat, barátság, munkahelyi helyzet vagy akár egy régi illúzió lezárásával járhat. A vérhold fényt vetíthet valamire, ami már nem szolgál téged, bármennyire is próbáltad eddig fenntartani. Ez a lezárás fájdalmas lehet, csalódással járhat, de ugyanakkor lehetőség is: a magány ideje arra késztet, hogy önmagadban találj erőt, és új alapokra építs. Azonban még ha veszteségként éled is meg a történéseket, a gyász időszaka után tisztábban fogod látni, hol a helyed és kik, mik azok az életedben, amikre, akikre valóban szükséged van.
Vízöntő – Kártya: Szerencsétlenség A Vízöntő jegy számára a vérhold idején a Szerencsétlenség lapja került elő, amely kudarcot, veszteséget és váratlan bajokat jelez. Olyan lehet, mintha a sors szándékosan próbára tenné a kitartásodat és a belső erődet. Egy helyzet, amelyben eddig biztosnak érezted magad, hirtelen széthullik, vagy egy váratlan esemény miatt új irányt kell vegyél. Ez azonban nem végleges bukást jelent, inkább figyelmeztető jel: valami nincs összhangban azzal, amerre eddig haladtál. A vérhold feszültsége felszínre hozhat konfliktusokat, félreértéseket vagy akár olyan helyzeteket is, amelyekben becsapottnak érzed magad. Bár a vérhold próbára tesz majd, ha nem ragaszkodsz makacsul a régi mintákhoz, nyugodt és rugalmas maradsz , akkor a kudarc valójában felszabadító felismerést hozhat, amely új utakra terel.
Szűz – Kártya: Váratlan öröm (fordítva) A Szűz jegy szülötteinek a vérhold idején aVáratlan öröm (fordítva) lapja jelent meg, amely a hiábavaló reményekről és a csalódásokról szól. A vörös hold felerősödheti benned a vágyat és a várakozást valami iránt, ami sajnos nem úgy fog alakulni, ahogy elképzelted. A fordított lap azt mutatja, hogy a Szűz számára most elengedhetetlen a türelem és a rugalmas hozzáállás: ha túl görcsösen kapaszkodsz egy reménybe, könnyen szomorúság lehet a vége. A csalódás azonban nem feltétlenül pusztító; sokszor a hiábavaló várakozás tanít meg arra, hogy ne kívülről várd a beteljesülést, hanem magadban keresd az öröm forrását. Ez az időszak inkább a belső tisztulásról szól, semmint a külső sikerekről.
Mérleg – Kártya: Szerelem (fordítva) A Mérleg jegy szülötteinek a vérhold idején a Szerelem (fordítva) lapja üzent, amely komoly párkapcsolati próbatételekre utal. A fordított szerelem lapja nem a harmóniát, hanem épp annak megbomlását jelzi: viszály, veszekedés, eltávolodás vagy akár szakítás. A vérhold fénye sokszor felszínre hozza a titkokat és az elfojtott érzéseket, így előfordulhat, hogy megcsalás, bizalomvesztés vagy elhidegülés kerül napvilágra. Ez fájdalmas lehet a Mérleg számára, hiszen a békesség és az egyensúly keresése alapvető része a személyiségének. Fontos üzenete ennek a lapnak, hogy bár a vérhold próbára teszi a kapcsolatot, ugyanakkor, ha valódi szeretet és őszinteség van jelen, a nehézségek után új alapokra építkezhettek. Ha azonban ez nincs meg, a vérhold segít végleg lezárni azt, ami már nem ad energiát. A fordított Szerelem lapja arra hívja fel a figyelmedet, hogy most ne a felszíni békét keresd, hanem a valódi érzéseket – még ha ez fájdalmas igazságokkal is jár.
