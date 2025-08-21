Csillagjegyek, akik mintha egy másik évszázadból csöppentek volna ide

Bizonyára te is ismersz egy-két olyan embert, aki mintha nem találná a helyét a jelen korban: vagy a múltba réved, vagy épp ellenkezőképp, a jövő tölti ki teljes egészében a figyelmét. Bizony horoszkópunk is tehet arról, ha ezek közé az “időn kívüli” emberek közé tartozunk. Most eláruljuk, mely csillagjegyekre a legjellemzőbb, hogy nem a jelenben, sokkal inkább egy másik korban élnek.

Vannak csillagjegyek, akik mintha nem a jelenben élnének: vagy a múltba révednek, vagy épp a jövőt szemlélik Fotó: Unsplash

Csillagjegyek, akik számára idegen az a kor, amiben élünk

Bak: rég letűnt korok értékeinek hordozója

A Bakokról eleve mindenki azt mondja, hogy idős lelkek. Nem véletlenül: olyan értékrendet képviselnek (felelősségteljes hozzáállás, kitartás, hosszú távra gondolkodás, hirtelen tettek és lépések helyett “lassú víz partot mos”-szemlélet), amik mintha egy rég letűnt, lassabb korból származnának. Ők azok, akik hisznek a kemény munkában még ebben a felgyorsult, azonnali sikert hajszoló XXI. században is. A kérdés csak az: valóban régimódiak, vagy inkább örök értékeket vallanak?

Halak: a múltba révedő álmodozó

Aligha meglepő, hogy az érzékeny és hatalmas képzelőerővel megáldott Halak is felkerült erre a listára. Ő olyan, mintha egy korban sem találná igazán a helyét, sőt, mintha a valóság is idegen lenne számára. Éli az álmait, romantikára, szépségre, spirituális kapcsolódásra vágyik, ami egy cseppet sem összeegyeztethető korunk inkább cinikus szemléletével.