Csillagjegyek, akik mintha egy másik évszázadból csöppentek volna ide

Ők azok, akik mintha egy másik korszak szülöttei lennének. De hogy mely csillagjegyekről is van szó?
Bizonyára te is ismersz egy-két olyan embert, aki mintha nem találná a helyét a jelen korban: vagy a múltba réved, vagy épp ellenkezőképp, a jövő tölti ki teljes egészében a figyelmét. Bizony horoszkópunk is tehet arról, ha ezek közé az “időn kívüli” emberek közé tartozunk. Most eláruljuk, mely csillagjegyekre a legjellemzőbb, hogy nem a jelenben, sokkal inkább egy másik korban élnek.
Bak: rég letűnt korok értékeinek hordozója
A Bakokról eleve mindenki azt mondja, hogy idős lelkek. Nem véletlenül: olyan értékrendet képviselnek (felelősségteljes hozzáállás, kitartás, hosszú távra gondolkodás, hirtelen tettek és lépések helyett “lassú víz partot mos”-szemlélet), amik mintha egy rég letűnt, lassabb korból származnának. Ők azok, akik hisznek a kemény munkában még ebben a felgyorsult, azonnali sikert hajszoló XXI. században is. A kérdés csak az: valóban régimódiak, vagy inkább örök értékeket vallanak?
Halak: a múltba révedő álmodozó
Aligha meglepő, hogy az érzékeny és hatalmas képzelőerővel megáldott Halak is felkerült erre a listára. Ő olyan, mintha egy korban sem találná igazán a helyét, sőt, mintha a valóság is idegen lenne számára. Éli az álmait, romantikára, szépségre, spirituális kapcsolódásra vágyik, ami egy cseppet sem összeegyeztethető korunk inkább cinikus szemléletével.
Vízöntő: a jövő hírnöke
Nos, az előző két csillagjeggyel ellentétben a Vízöntő nem a múltban érezné jobban magát: ő az, akinek a jelen sem elég. Innovatív szellem, aki mindig új megoldásokon töri a fejét, igazi újító, aki emiatt folyamatosan úgy érzi: a világnak kell vele tartania a tempót, és nem fordítva. Mindig előrébb jár, nem csak várja, de formálja a jövőt.
